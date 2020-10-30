中市府裁罰中火罰單遭撤銷　盧秀燕：非常遺憾

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市長盧秀燕今(30)日表示，市府聲請停止撤銷中火案處分，經抗告後遭法院駁回，她感到非常遺憾，認為中央做錯了，應該要挺市民、支持台中市政府對重大污染源做的懲罰。

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盧秀燕今天出席龍井區拍瀑拉公園共融公園及陽光公廁改善聯合開工祈福典禮，針對中火案處分議題，她受訪表示，市府聲請停止撤銷中火案處分，經抗告後遭法院駁回，針對法院裁定，她感到非常遺憾，認為中央做錯了，應該要挺市民、支持台中市政府對重大污染源做的懲罰。

她表示，大家抬頭看看藍天，現在是台中的空污季，照理講這時候空氣品質應該很不好，但最近都良好，是因過去一年10個月以來，市府大刀闊斧整治空污，所以才有現在的藍天，但是中央卻不准我們針對台中市境內的污染源開罰、撤照或關廠，擔心長此以往，市府長期以來整治空污的成效可能化為烏有，所以拜託中央不要再包庇台中市境內污染的廠商，台灣有句話說「不要挺壞人，人若做錯事，該關的就要關，該罰的就要罰」，不能站在壞人那邊，應站在市民這邊，顧市民的健康、維護民眾的權益。