沒產品賣也要來 為什麼日韓堅持參加台北國際旅展？
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-30 16:46:35｜update2020-10-30 16:46:38
受到新冠肺炎疫情影響，今年 ITF 台北國際旅展相當「接地氣」，販售的商品全部以國旅為主，即使如此，仍有超過 30 個國家及地區參展，尚未恢復台北航線的加拿大航空則是唯一參展的航空業者。在無法販售商品的情況下，這些單位仍堅持參展，就是希望能在國際旅遊市場低迷之際，給民眾留下深刻印象。
今年 ITF 台北國際旅展的外國參展單位中，日本是最多單位參展的國家，包含關東、九州、 JR 東日本、近畿集團等，幾乎都是台灣民眾熟知的地區或業者，雖然往年在旅展中熱銷的鐵道票券、門票這次通通不見蹤影，不過仍在攤位擺滿各式各樣景點資訊，甚至加碼贈送住宿券、現金禮券，歡迎台灣民眾可以在邊境解封後，前往日本遊玩。韓國觀光公社則是今年旅展中，佔地最廣的外國參展單位，大手筆打造時空隧道、迷你博物館及韓國傳統市場。韓國觀光公社表示，台北支社是目前唯一可以舉辦實體活動的支社，雖然民眾現在無法出國，來到旅展還可以體驗來到韓國的感覺，希望可以維持台灣與韓國之間的連結，讓民眾未來在計畫國外旅遊時，第一時間就可以想到韓國。預計明年 3 月恢復台北航線的加拿大航空，則是今年唯一參展的航空業者。加拿大航空台灣區總經理陳美至認為，疫情終究會過去，因此希望能與台灣民眾保持良好互動，也讓大家了解加拿大航空為防疫做的努力，這些都能加強民眾對品牌印象，銷售反而不是目前的重點。