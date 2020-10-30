3C家電買氣夯！蝦皮1111最強購物節結盟全國電子強勢搶市

蝦皮購物今年佈局線上專店策略，致力創造優於實體的線上購物體驗。看好3C家電線上消費力持續上升，力邀「全國電子」感心進駐，串聯全國電子會員機制，讓蝦皮購物用戶同享全國會員專屬的「冷氣總統級精緻安裝、家電免費延長保固、廢機回收」三大服務，全面升級購物體驗。「蝦皮11.11最強購物節」全國電子即日起參戰雙11，熱銷強品天天下殺、洗衣機萬元有找！

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蝦皮購物結盟全國電子！串聯會員同享「感心」服務

根據經濟部統計，近年來電子及家電產品網購接受度明顯提高。在今年網購深入民眾消費習性的環境下，平台業者力拼通路化打造「線上專店」，以「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固，成功挹注2020年3C家電買氣彈跳、站上品牌單店業績3倍成長。其中年輕族群購買力持續看漲，熟齡族群的站上消費更有倍數性爆發彈跳！看好此波商機，聯手揪感心的「全國電子」，持續將線下體驗帶往線上，將蝦幣回饋機制與24小時聊聊客服功能，結合全國電子「冷氣總統級精緻安裝、家電免費延長保固、廢機回收」三大感心服務，為消費者打造安心有保障的購物環境。





蝦皮購物營運部總監郭威廷表示：「蝦皮購物從用戶需求出發，觀察到除了價格優惠、『保固與安裝的售後服務』也是消費者網購3C家電的考量，為了提供用戶給多的選擇，特邀以總統級安裝、延長保固服務著稱的『全國電子』成為合作夥伴，希望結合蝦皮購物的指標性電商流量、站內服務功能，雙方優勢互補挹注銷售翻倍。也透過『蝦皮11.11最強購物節』的專屬優惠，將從售後服務與獨家折扣雙管齊下，提供最值得信賴度的服務。」





全國電子表示：「全國電子持續拓展多元客層，期望將揪感心的消費體驗帶給更多消費者。繼Digital City品牌線上購物平台上線後，此次聯手蝦皮購物拓展官方通路外的電商服務，即是希望結合蝦皮購物擁有的流量優勢與用戶輪廓，打造專業、全面的3C家電銷售服務，互利互惠拉抬雙方聲勢及市場。」



▲「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子強勢搶市！（圖／業者提供）

搶攻雙11商機強打大型家電！每日熱銷強品天天下殺





與消費者同慶「蝦皮商城全國電子旗艦店」試營運，首波瞄準大型家電主打「電視影音、洗衣機/乾衣機、冷氣/空調、冰箱/冷凍櫃」四大館別，每日祭出人氣商品獨家優惠，大勢參戰「蝦皮11.11最強購物節」！如TOSHIBA 10KG全自動洗衣機、Whirpool 12KG直立式洗衣機萬元有找、東元變頻冷暖空調買再送負離子空氣清淨機、SAMSUNG量子電視現省7千再送伊萊克斯超級完美管家滾刷版吸塵器！11/11當天更豪灑1.1折限量優惠，日立五門變頻冰箱券後現省上萬元、7KG直立式洗衣機不到6千元。

凡於「蝦皮商城 全國電子旗艦店」消費即成為全國電子會員，並享有冷氣8年免費延長保固、冰箱/洗衣機5年免費延長保固、廢四機免費回收的全面售後保障，讓用戶在家下單等安裝、延長保固更安心！



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