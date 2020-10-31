早期癌症及轉移性病灶　立體定位放射治療得穩定

肝癌病友林先生本身為B型肝炎帶原者，一次例行檢查中發現一顆3公分的肝癌腫瘤，由於工作需求，林先生無法休假進行的一般外科手術，嘉義基督教醫院以身體立體定位放射治療為林先生醫治，在為期2週、2天1次總共5次的身體立體定位放射治療後，林先生腫瘤縮小到原本的一半且維持穩定、恢復良好，且已正常工作。

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嘉基放射腫瘤科李政彥醫師表示，健保從五年前給付不適合手術治療的肝臟及肺臟原發腫瘤病友，嘉基至今已完成將近60位病友的治療

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接受本治療只要配合醫療人員的指令，輕鬆地躺在治療儀上即可完成治療。嘉基除了提供健保的選項之外，還多了三種呼吸調控裝置。

李政彥說，治療儀本身還搭配了加速模式，配合影像導引呼吸調控，最快可在三十分鐘之內完成一次治療。與手術及局部熱治療不同的是，放射治療是將腫瘤內的DNA打斷，使其失去活力，而非物理性的將其破壞或移除，因此病友在治療後仍需定時追蹤，藉由正子攝影檢查觀察腫瘤的活性、持續觀察腫瘤尺寸大小、顯像的改變及腫瘤指數的變化。

對於肝臟及肺臟的轉移性腫瘤，所謂的寡轉移患者，也就是轉移器官不超過3個、轉移病灶不超過5個，身體立體定位放射治療不僅提供了減少疾病惡化的機會更提供最大的治療效果

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李政彥醫師也提醒接受身體立體定位放射治療的病友們一定要與醫療人員有良好的溝通，確定自己是合適的病友，才能發揮治療最大的效果。