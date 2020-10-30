西螺小鎮風華之美　透過鏡頭讓大家讚嘆不已

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西螺鎮長鄭玲惠表示，非常感謝攝影好手紀錄下西螺之美，這次得獎作品中涵蓋許多精彩的系列活動，包含浪漫的野餐佈置比賽、新住民表演、小騎士滑步車比賽、大橋煙火秀等照片，多元又豐富，將最美的一刻呈現在觀眾眼前。
鎮長也代表團隊將文化節活動兩天從夢想樂園中募得的近萬張發票，捐贈給雲林家扶發展學園，希望能鼓勵小朋友們勇敢作夢，也藉此呼籲社會大眾一起響應關懷弱勢兒童、攜手做公益。
這次作品水準出色，競爭非常激烈，金獎得主李育琪小姐是來自新北市的遊客，特地南下參加西螺大橋觀光文化節，平時就熱愛攝影，她驚呼表示，接到通知很開心，謝謝評審老師的肯定，這次拍攝的金獎作品「歡喜相會」是當天看見行動雕像鏡面人與小朋友天真互動的畫面，當下就覺得非常感動，所以將這一刻捕捉下來。
銀牌及銅牌得主則分別來自台中、雲林，在構圖美學、光影捕捉上表現也相當突出，最終獲得評審青睞，一舉得獎。銀牌得主黃光銘先生表示，拍照可以記錄生活中的每個重要時刻，現在拿起手機，人人都可以是攝影師，不需要昂貴的設備，只要捕捉心目中那個動人的畫面、有故事的影像，作品就會有溫度，觀影人也能感受到。
銅牌得主許明亮的作品「衝刺」透過鏡頭，將滑步車小騎士比賽的競爭刺激感捕捉下來，更細膩運用攝影構圖，將身旁家人、觀賽者的影子化為有溫度的情感表現，攝影技巧及觀察相當精湛。
攝影比賽得獎作品將在西螺鎮公所2樓展出(參觀時間周一至周五上午8點至下午5點)，歡迎民眾踴躍參觀，一起欣賞不同得獎者帶來的影像瞬間。