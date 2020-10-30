國民黨團焦土戰拒讓蘇貞昌上台 藍委嘆：CP值有點低
國民黨團焦土戰拒讓蘇貞昌上台 藍委嘆：CP值有點低
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-30 17:12:00｜update2020-10-30 17:19:09
抗議瘦肉精美豬進口，國民黨團連日來發動杯葛攻勢拒絕讓行政院長蘇貞昌上台報告，截至目前已是第5度讓蘇貞昌來立法院，卻只能在貴賓室枯等。但對於是否用癱瘓議事的方式凸顯議題，國民黨團內部也有不同聲音，日前傳出總召林為洲想「見好就收」，遭到反對，一名不具名區域立委則吐苦水，認為現在議題冷卻，焦土戰既費時又收不到效果「坦白說這樣子CP值很低。」
「早上杯葛的時候，民進黨立委有來，我們怕被清場已經做好要打的準備，結果他們每個穿西裝、禮服，完全沒有理我們的意思。」該名立委指出，國民黨團怕被突襲清場，每逢杯葛，黨團成員都不敢離立法院太遠，民進黨團卻老神在在，常常中午就解除動員令，放區域立委們回去經營選區。「不分區立委沒壓力，但一直耗下去區域立委會急，坦白說這樣子CP值很低，該在地方出現的時候沒出現、中央又做不出成績，鄉親是不會諒解的。」該名立委也坦承，現在國民黨團走到這一步進退兩難，持續杯葛沒好處、就此撤退也很難看，黨團都認為需要更積極，但具體措施卻沒有共識。
一名不分區立委則認為，不管讓不讓蘇貞昌上台，民進黨團都不會做出讓步，「這一屆國民黨團所有的提案都被擋掉，那為什麼還要跟他們客氣？讓蘇貞昌上台又怎樣，他們根本不會理你。」
該名不分區立委表示，之前有人在黨團大會上提議要升高杯葛規格，從院會到常設委員會都癱瘓議事，「國民黨團在7個委員會有召委，真的要搞我們不是沒本錢。」但由於該提案過於激進，最後未能形成共識。對於區域立委表達有選區壓力，該名不分區則說「誰不希望能地方行程照跑，中央的政黨形象又好，現實就是有一好沒倆好，如果我們在國會輕易放蔡英文、蘇貞昌過關，區域立委之後也很難選啦」。