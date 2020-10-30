嘉義縣長翁章梁有條件支持萊豬說　遭議員圍剿砲轟

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嘉義縣議會在本次臨時會，也不分黨派的在36位議員中過半的19位議員跳出來維護縣民健康，連署提案修改嘉義縣的食安管理自治條例，主張對豬、牛肉的多巴胺乙型受體素成份要「零檢出」並訂罰則。
今天上午議會討論提案時，翁章梁上台表達自己的立場，將與中央一致，有條件支持美萊豬進口。當場遭到國民黨團議員及無黨籍議員連番砲轟、揶揄，場面一度難堪，後經張明達議長出面打圓場，最後終於議決通過俢法提案。
翁章梁表示，對食安自治條例是否增修要再研議，他支持加入國際貿易組織，對美國萊豬進口有條件支持，照國際標準，肉品標示清楚，加強稽查人力強制稽查。
國民黨團議員李國勝、詹琬蓁、王啟澧連番痛批民進黨中央鴨霸，強制含瘦肉精的美豬進口，例舉地方制定畜牧場設置自治條例比中央法規嚴格，都未牴觸中央法規，地方要訂食安自治條例保障人民健康安全，卻會牴觸中央法規？
李國勝指出，超過半數的議員連署要修法，翁縣長卻不同意修食安自治條例，不敢對中央說「不」，是否想要去中央當農委會主委？要翁章梁縣長下周定期會到議會針對萊豬議題做專案報告。
無黨議員何子凡也痛批翁縣長不顧縣民健康，不像同為綠營台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦有政治智慧，並質問翁章梁「你是官派，還是民選首長？」。
王啟澧、詹琬蓁則痛批縣府無法做到百分百肉品標示，未編預算增加稽查人力，張明達說，不分黨派議員連署提案修法，也要不牴觸中央法規，「零檢出的」提案表決通過，要翁縣長研議修法並提交議會審查。