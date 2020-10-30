影／鄭文燦總統之路很辛苦？朱立倫：要過蘇院長這一關
影／鄭文燦總統之路很辛苦？朱立倫：要過蘇院長這一關
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-30 17:48:42｜update2020-10-30 19:24:19
前縣長朱立倫和現任市長鄭文燦今(30)日都同場出席新興高中校，對於下屆市長的條件，鄭文燦期盼接棒者能接地氣、 有執行力，把每一項市政轉型的工作做好；朱立倫則認為，要深耕基層、了解民意，對桃園能提出願景想法，就能獲選民認同；至於對鄭文燦競逐總統大位，朱則語帶玄機的表示，「畢竟要過蘇院長這一關，還是有點辛苦，現在還是把市政做好。」
桃園市長鄭文燦被外界點名是接任閣揆或2024民進黨總統熱門人選之一，各方高度關注2022桃園市長由誰接棒；鄭文燦表示，希望未來的市長也是要能夠接地氣、有包容心、有遠見、有執行力，能夠把每一項市政轉型的工作做好，桃園目前各項工作、計畫確實相當多，一棒接一棒，「我想我所打下的基礎，會奠定桃園未來20年發展的基礎。」目前除了公平會前副主委彭紹瑾、桃園航空城公司前董事長黃適卓及前立委鄭寶清均已表態參選之外，新竹市長林智堅也被點名參戰，鄭文燦認為，未來每個首長都有自己的特色，但他還是希望參選人要先通過黨內競逐，「民主是找人才，通過了選民的考驗，才能夠成為好市長。」
同樣出身八德，又是桃園縣老縣長的朱立倫說，自己過去擔任桃園8年縣長，非常了解民情，也非常重視基層民意，雖然距離下次市長選舉還有兩年多時間，但他認為每位有意參選者一定要深耕基層、了解民意，尤其桃園非常大，有200多萬人口，是一個快速成長的年輕城市，若能對桃園未來願景及年輕化的桃園提出想法及政見，相信一定會獲得選民認同。
至於鄭文燦被認為可能接任閣揆，甚至被視為下屆總統熱門人選，朱立倫說，鄭市長是桃園現任市長，相信他一定會努力做好市長，尤其兩人同為八德子弟 ，剛剛在台上也彼此加油，「畢竟要過蘇院長這一關，還是有點辛苦，現在還是把市政做好。」