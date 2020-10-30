「狼人殺女神」造型火辣　李國毅被挑逗：眼睛不知擺哪

《廢財闖天關》今（30）日舉行記者會，現場「性感女瘟神」梁以辰、「水電工女漢子」梁舒涵2個女生展現撩功，狂撩李國毅，梁以辰用撩男話術逗李國毅，而一開始說不會撩人的梁舒涵則上演「惡狼撲羊」，直接撲在李國毅身上，讓他大享齊人之福，李國毅笑說2位女生的類型都是他的菜，喜歡性感的時候很性感，MAN起來時又可以霸氣罵人的女生。

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▲梁舒涵（左）這次在劇中飾演女漢子。（圖 / 三立提供）

× ▲梁舒涵（左）這次在劇中飾演女漢子。（圖 / 三立提供）

李國毅在片場被封為「貼心暖男」，大家以為他是高高在上的偶像，沒想到在拍片現場時常幫大家點餐服務。李國毅和女主角李亦捷都是第一次進棚內拍攝，兩人像小孩子逛花園一樣，很是興奮，看任何事物都覺得新奇有趣，李國毅很開心這次和李亦捷合作，兩人都是互相幫忙照顧。日前媒體報導李國毅家境很好，記者會中他特別澄清「真的只是一般」，還開玩笑說很怕被綁架。

▲李國毅在劇中艷福不淺。（圖 / 三立提供）

× ▲李國毅在劇中艷福不淺。（圖 / 三立提供）

記者會中穿著洋裝、高跟鞋，充滿女人味的梁舒涵，這次在劇中飾演女漢子，她表示私下的個性其實很女孩子，在家連燈泡都沒有換過，更別說修水電，但在劇中要飾演很MAN的水電工，為了角色還特別調整了語氣音調，連坐下都學著張開腿坐，好在李國毅是水電達人，角色中有關水電技能和操作都是請教他。梁舒涵表示李國毅的每部作品她都有看，以前對他有遙不可及的感覺，開玩笑說：「但我沒有說從小看他的戲長大喔！」

▲梁以辰為戲一個月內瘦將近4公斤。（圖 / 三立提供）

× ▲梁以辰為戲一個月內瘦將近4公斤。（圖 / 三立提供）

「狼人殺女神」梁以辰這次在《廢財闖天關》中飾演火辣女瘟神，個性直接，造型火辣，為了挑逗李國毅，她笑說：「『長輩』都有出來打招呼！」這次為了角色造型特地瘦身，一個月內瘦了將近4公斤，她說演活性感女神的訣竅是靠眼神的嫵媚感，李國毅更透露每次和她對戲都不知道要看哪裡，戲一開拍就會故作鎮定，但其實很不敢直視她。