淡水成軍演基地？侯友宜：建議國防部挪至他處
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-30 19:10:00
淡水市區近日出現戰車夜間演訓，淡海新市鎮也成為國軍砲擊練習場，引發當地民眾恐慌﹔國民黨新北市議員陳偉杰30日在議會詢問市長侯友宜是否知情，侯說他不清楚國防部的戰備情況，淡水人口越來越多，他會在行政院會上建議國防部，軍演挪到其他人口低密度區。
陳偉杰在議會詢問侯友宜，是否知道淡水已經成為戰備周主要訓練地？陳偉杰說，上周就有民眾傳照片給他，質問為什麼在鬧區和民宅前面出現戰車與火砲？本周進駐淡水的軍用車輛更多，不只半夜在淡水大馬路上有戰車，連白天的台2線、淡水捷運站前也是軍車，難怪民眾會緊張，質疑為何重兵集結在淡水？侯友宜回答，他不知國防部的軍事戰備情況，但淡水移居人口越來越多，早就不是偏遠地區，國防部在人口密集區進行軍演的確容易造成民眾不安。
陳偉杰當場秀出民眾傳來的照片，原本大片草地的文中用地現在成了軍車、砲擊練習場，他認為民眾都會願意配合國軍提升戰力演練，但是否應該避開住宅區域，尤其這幾年市府積極推動淡海新市鎮的各種發展，希望繁榮淡水提高入住率，若成為國防部的戰備基地，恐怕不利地方建設。侯友宜也表示認同，強調淡海新市鎮是市府重點發展區域，未來加上淡江大橋與淡北道路通車，勢必更加熱絡，之後會在行政院會提出討論，建議國防部將軍演訓練挪移到其他低密度人口區。