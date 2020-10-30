壯志總能穿越雲霄　蔡詩萍：「感謝你朱冠甍上尉」

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壯志總能穿越雲霄　蔡詩萍：「感謝你朱冠甍上尉」

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-30 18:29:22

▲ （圖／新頭殼）
▲ 飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救仍不治，資深媒體人蔡詩萍於今 (30) 日刊出一篇長文表達不捨。（圖／新頭殼）
空軍一架F-5E戰機失事墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救仍不治，各界人士齊聲哀悼飛官英年早逝，前《聯合晚報》總主筆、資深媒體人蔡詩萍於今 (30) 日刊出一篇長文表達不捨，更對所有為捍衛台灣領空而努力的飛官們表達敬意。
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蔡詩萍在臉書寫下<我想我知道怎麼感謝你了，朱冠甍上尉！>:第一時間，聽到空軍上尉飛行官朱冠甍墜海，我第一個反應是，希望他沒事。不久，知道他傷重不治後，我很難過，他才不到三十歲。再不久，更多消息傳來。他留下妻子，與一個週歲的女兒。家裡還有個老母親。啊~那瞬間，我很不爭氣的眼眶濕了。
一個飛官墜海，殉職，不止是損失一名優秀的飛行員，還是一個家庭，或兩個家庭的破碎。那個傷口，是時間再長也無法彌補的，永遠的痛。我在當天傍晚的廣播，抽出十幾分鐘，談了我的感觸。但我還不知道，如果轉換成文字，我可以寫些什麼。我總感覺，直接的，我們很容易感受到的，是關於失去一位飛官的傷痛。但那之外，一定還有一些更深沉的，不僅僅是痛，還是「某種關於愛」的深意在。那很可能，是我們這個越來越在乎自己，越來越在乎網紅效應，點閱吸睛的社會，可能真正最需要的「某種關於愛」的深沉信念。

蔡詩萍說，我沉默了一晚。在不斷搜尋後續相關的新聞裡，找尋著，我心底很想捕捉，但還沒捕捉到的感覺。清晨，我看到媒體上朱冠甍的母親，沉痛的說：平常他兒子就說了F5遲早要出事。她還說，若再看到一位飛官失事，她就要去跳海。我望著她的畫面。一位痛苦的母親，由衷的吶喊。她失去了一個兒子。生他，育他，養他，也可能罵過他，打過他的，一手拉拔大的兒子。就這樣，從空中，墜海，消失在人間了。朱冠甍的母親，現在才知道飛官有風險嗎？不會的。打從朱冠甍有飛官夢那一天起，她就知道會有風險的。她只是無法接受這個殘酷的事實，發生在她眼前而已。朱冠甍的妻子，選擇嫁給這個男人，會不知道風險嗎？不會的。她同樣知道，必然有風險。但她仍然選擇愛，選擇嫁了。

朱冠甍平日對母親妻子，一定是誠實的。他自己飛了七百小時，他會不知道飛機的狀況，不知道飛上去的風險嗎？他知道的。但他依然繼續飛。他的妻子，母親，知道的，但依然支持他飛。這如果沒有愛，沒有相信飛上青空，是兒子的夢想，是老公的志願，所以她們支持他，即便她們每一天，都提心吊膽的看他出門，執勤，受訓。每一晚，看他笑盈盈走回家，或來通電話，說平安落地了，才放下心頭的糾結。這樣忐忑，這樣不安的日子，為的是什麼？絕不會，僅僅是空軍飛官的待遇不錯而已。必然是，她們理解，朱冠甍心裡有個「飛官夢」啊~

但，在台灣，飛官夢是多麼的艱辛啊~朱冠甍飛的F5E，機齡比他還大！他才29歲，但這些值勤中的F5E ，至少都超過三十年，乃至四十多年。雖說。台灣空軍的維修能力，首屈一指，是長年以來，台灣無法及時購得最新機種，而被迫培養出來的技術能力，但駕著老舊機種，巡弋台海，捍衛領空，其中有多少「心酸」，有多少「驚嚇」，是這些飛官們，他們心底的恐懼，他們家屬心頭的噩夢？！

我不想看到藍綠政客，又在這問題上，你指責我我指責你。無論誰執政，台灣的空軍都有現實的宿命，我們沒法買到最新的戰機，我們沒法按時屆齡汰換舊型機種。於是，空軍的飛官們，必須冒著風險。繼續飛，繼續捍衛領空。他們若想太多，就不會選擇這行業。他們若看太多，因而想打退堂鼓，他們也不致於繼續冒這風險，讓家人擔憂害怕。但，一旦這些飛官們都這樣想了，都這樣怕了，台灣的領空，誰來捍衛？靠嘴巴治國的政客，靠酸言酸語的酸民嗎？

蔡詩萍表示，我只想向朱冠甍上尉致上我最大的謝意。你知道飛機老舊，但你依舊勇敢飛上去。我只想向朱媽媽致上我最大的感謝。您知道兒子的擔憂，但您沒有阻攔他英勇的空軍夢。我只想向朱太太，朱家的小女兒致敬。妳們有一個了不起的先生，了不起的父親，他捍衛了台灣的天空，即使，他駕駛的飛機，是那麼樣的老舊。但他的一顆心，卻是少年台灣的豪情與壯志。我知道朱冠甍的殉職，真正的意義了。你必須為自己選擇的人生，勇敢去付出。儘管現實，不一定那麼如你所願。台灣買不到即時需要的新戰機。但台灣有很多像朱冠甍一樣了不起的年輕飛官，他們欲上青天攬明月，壯志總能穿越雲霄。感謝你，朱冠甍上尉。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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