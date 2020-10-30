歡度萬聖節　3千師生及家長走入「愛麗絲仙境」中

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過修齊說，提升學生語言能力， 除了課堂正規教學，文化體驗更能培養語文能力與國際觀。所以，每逢國內外節慶如耶誕節、萬聖節和傳統中秋節，葳格都會設計特別課程與主題活動，融入英語教學，讓學生不只認識不同國家文化，擴展視野增加國際觀，也有能力向外國人介紹自己國家文化。
今年萬聖節，與往年刺激驚怵的搞鬼活動不同，走的是文學風，將西洋節慶結合經典文學「愛麗絲夢遊仙境」，歡度不一樣的萬聖節。過校長說，透過課堂導讀，學生多能接觸到這本世界名著，了解劇中人物角色。並在培養科技素養的iWagor課，讓學生結合藝術、科技，設計自己的角色，為鼓勵學生，並舉辦「變裝王」競賽。
過修齊說，首次舉辦的「變裝王」比賽，確實激發師生及家長創意，今天校園裡，放眼望去，名著中的角色，如皇后、愛麗絲、瘋帽子等全出籠了，連他都扮成兔子先生，彷如走入書中。
在眾多變裝師生中，一對龍鳳胎姐弟扮成的瘋帽子與愛麗絲結合體最經典，在媽媽巧手妝點下，從帽子、臉譜、服裝和鞋襪，全是「剖半」的，一邊是愛麗絲，一邊是瘋帽子，讓人看了嘖嘖稱奇。媽媽說，為了這個創作，她足足忙了一個多禮拜，一切親力親為。
除了變裝外，10月中旬，小學部各班就扣緊「夢遊、仙境」主題，展開萬聖節班級佈置，諸如撲克牌、巫婆、兔子等元素標誌，散落在校園各角落，將校園打造成仙境迷宮，3千多名師生與家長，彷彿走入經典文學「愛麗絲夢遊仙境」中，身歷其境體驗華麗、有趣又神秘的文學意境。有家長讚稱，體驗式教學，能讓學生從活動中深入理解文學名著，提高學習語文興