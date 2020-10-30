歡度萬聖節　3千師生及家長走入「愛麗絲仙境」中

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歡度萬聖節　3千師生及家長走入「愛麗絲仙境」中

記者金武鳳/台中報導

calendar_today2020-10-30 20:20:00

歡度萬聖節 3千師生及家長走入「愛麗絲仙境」中
▲台中市葳格小學歡樂萬聖節，師生化身名著劇中人，走的是文學風。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)
迎接萬聖節，又逢創校20周年，台中市葳格國際學校西屯校區小學部，今天以「葳格、夢遊、仙境」為主題，將校園打造成仙境迷宮，3千師生與家長變身愛麗絲、皇后、瘋帽子、白兔先生等書中角色，透過午茶宴、變裝比賽及瘋狂舞會，身歷其境體驗「愛麗絲夢遊仙境」校長過修齊表示，透過節慶活動，讓孩子學習英文，了解西方文化，寓教於樂。
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▲葳格小學學生變裝有創意，龍鳳胎化身愛麗絲與瘋帽子結合體，全出自媽媽手筆。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)
▲葳格小學學生變裝有創意，龍鳳胎化身愛麗絲與瘋帽子結合體，全出自媽媽手筆。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)
過修齊說，提升學生語言能力， 除了課堂正規教學，文化體驗更能培養語文能力與國際觀。所以，每逢國內外節慶如耶誕節、萬聖節和傳統中秋節，葳格都會設計特別課程與主題活動，融入英語教學，讓學生不只認識不同國家文化，擴展視野增加國際觀，也有能力向外國人介紹自己國家文化。
今年萬聖節，與往年刺激驚怵的搞鬼活動不同，走的是文學風，將西洋節慶結合經典文學「愛麗絲夢遊仙境」，歡度不一樣的萬聖節。過校長說，透過課堂導讀，學生多能接觸到這本世界名著，了解劇中人物角色。並在培養科技素養的iWagor課，讓學生結合藝術、科技，設計自己的角色，為鼓勵學生，並舉辦「變裝王」競賽。

▲葳格小學校長過修齊從事教育30餘年，首度粉墨登場，化身兔子先生與學生同樂。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30）
▲葳格小學校長過修齊從事教育30餘年，首度粉墨登場，化身兔子先生與學生同樂。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30）
過修齊說，首次舉辦的「變裝王」比賽，確實激發師生及家長創意，今天校園裡，放眼望去，名著中的角色，如皇后、愛麗絲、瘋帽子等全出籠了，連他都扮成兔子先生，彷如走入書中。

在眾多變裝師生中，一對龍鳳胎姐弟扮成的瘋帽子與愛麗絲結合體最經典，在媽媽巧手妝點下，從帽子、臉譜、服裝和鞋襪，全是「剖半」的，一邊是愛麗絲，一邊是瘋帽子，讓人看了嘖嘖稱奇。媽媽說，為了這個創作，她足足忙了一個多禮拜，一切親力親為。
▲葳格小學學生創意多，世界名著角色皇后、鬼愛麗絲全出籠了。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)
▲葳格小學學生創意多，世界名著角色皇后、鬼愛麗絲全出籠了。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)
除了變裝外，10月中旬，小學部各班就扣緊「夢遊、仙境」主題，展開萬聖節班級佈置，諸如撲克牌、巫婆、兔子等元素標誌，散落在校園各角落，將校園打造成仙境迷宮，3千多名師生與家長，彷彿走入經典文學「愛麗絲夢遊仙境」中，身歷其境體驗華麗、有趣又神秘的文學意境。有家長讚稱，體驗式教學，能讓學生從活動中深入理解文學名著，提高學習語文興
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