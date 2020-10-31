同志大遊行今登場 林飛帆率領民進黨雙北黨公職組隊上街
同志大遊行今登場 林飛帆率領民進黨雙北黨公職組隊上街
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-31 09:30:00
今（31）日就是一年一度的同志大遊行，向來支持婚姻平權的民進黨，今年也沒缺席。下午將由民進黨副秘書長林飛帆率隊，帶領雙北黨公職以及黨工們，一起上街遊行。
今年的同志大遊行是第18屆，因此，民進黨也以「18 Make Your Own Choice」作為本次的標語，同時也呼應「18歲公民權」的倡議目標。民進黨發言人顏若芳說，鼓勵年輕人擁有自主的「選擇」，也期許社會能更多元、包容看待不同的性別氣質、性傾向。更重要的是，這也代表民進黨支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」。未來民進黨會更努力，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。
蔡英文總統日前也透過臉書表示，2019年，在許多人的努力下，台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家。今年10月31日，台灣同志遊行將滿18歲，「不論你是挺平權的朋友，還是首次參加的『首遊族』，邀請你一起加入民進黨的隊伍走遊行。」蔡英文還說，民進黨準備了遊行的紀念小物，透過民進黨的LINE＠報名。報名成功，遊行當天到現場參加，將可獲得「限量版」的彩虹口罩。