影／萬聖節玩裝扮　弘道阿公阿嬤上街討糖發送手作餅乾

我是廣告 請繼續往下閱讀
弘道「憶智樂活之家」每週一至五提供多元服務項目，並透過個案管理員、照顧助理、志工等人提供多元服務，服務過程中，發現長輩們對於美食DIY活動特別有興趣，每月都有規劃「樂活廚房」活動，由照顧助理帶領長輩們製作各種烘焙料理，在萬聖節前夕，也讓長輩嘗試DIY南瓜餅乾，再變裝到鎮上踩街發送給友好的店家，讓長輩體驗不一樣的西洋節日，顛覆萬聖節只能小孩子「不給糖就搗蛋」變裝搞怪的印象。
弘道個案管理員蔡沛穎說，豐富的課程與樂齡體驗，現在這裡就像他們夫妻倆的第二個家，以前爺爺奶奶在家只能泡茶，但在這裡可以做料理、運動、畫圖、還有按摩，楊奶奶的家屬也說，現在爺爺奶奶比以前更有活力，也越來越健康。
88歲的陳阿公與87歲的楊阿嬤是據點的夫妻檔，每次接送的交通車停在巷子口，陳阿公總是習慣牽起阿嬤的手陪她慢慢走。一年多前，家人希望延緩楊阿嬤的失智及身體功能退化，透過網路找到了「憶智樂活之家」，並立即來電報名據點的活動，陳阿公則擔任她的專屬陪讀員。
剛開始兩夫妻會因阿嬤誤解工作人員的意思而鬧脾氣，但工作人員與志工的協助與安撫下，兩夫妻漸漸投入到據點的活動中，這讓陳阿公同時有了喘息的時間。陳阿公說，以前在家整天對看，我唯一的休閒只有泡茶，但是來到這裡不一樣了，做料理、運動身體、手工藝、畫圖、種花草還有按摩，每一件事都很有趣，尤其是做料理我最喜歡。
弘道老人福利基金會彰化服務處組長林宥㚬表示，像是今天辦理萬聖節跳點到愛心店家與人互動，這些社會參與對於長輩的身心健康有很好的幫助，為長輩創造精彩的老後生活。