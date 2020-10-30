影／萬聖節玩裝扮　弘道阿公阿嬤上街討糖發送手作餅乾

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影／萬聖節玩裝扮　弘道阿公阿嬤上街討糖發送手作餅乾

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-30 20:30:00

弘道據點樂活廚房
▲88歲的陳阿公與87歲的楊阿嬤是據點的夫妻檔，一年多前開始參加據點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
萬聖節的到來，弘道老人福利基金會今（30）日在溪湖鎮辦理「憶智樂活之家萬聖節活動」，安排長輩穿上萬聖節裝扮，爺爺奶奶笑著說，第一次上街討糖有點不好意思，但是很開心，再將DIY萬聖餅乾送給附近的愛心店家，讓長輩體驗不一樣的西洋節日。
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▲阿公阿嬤穿上萬聖節裝扮送餅乾給愛心肉攤，肉攤也贈送2大袋豬肉給據點加菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
▲阿公阿嬤穿上萬聖節裝扮送餅乾給愛心肉攤，肉攤也贈送2大袋豬肉給據點加菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
弘道「憶智樂活之家」每週一至五提供多元服務項目，並透過個案管理員、照顧助理、志工等人提供多元服務，服務過程中，發現長輩們對於美食DIY活動特別有興趣，每月都有規劃「樂活廚房」活動，由照顧助理帶領長輩們製作各種烘焙料理，在萬聖節前夕，也讓長輩嘗試DIY南瓜餅乾，再變裝到鎮上踩街發送給友好的店家，讓長輩體驗不一樣的西洋節日，顛覆萬聖節只能小孩子「不給糖就搗蛋」變裝搞怪的印象。
▲88歲的陳阿公陪伴87歲的失智妻子楊阿嬤製作萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
▲88歲的陳阿公陪伴87歲的失智妻子楊阿嬤製作萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
弘道個案管理員蔡沛穎說，豐富的課程與樂齡體驗，現在這裡就像他們夫妻倆的第二個家，以前爺爺奶奶在家只能泡茶，但在這裡可以做料理、運動、畫圖、還有按摩，楊奶奶的家屬也說，現在爺爺奶奶比以前更有活力，也越來越健康。

▲長輩裝扮成南瓜、蝙蝠俠、小蜜蜂、小紅帽，到街上發送DIY萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
▲長輩裝扮成南瓜、蝙蝠俠、小蜜蜂、小紅帽，到街上發送DIY萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
88歲的陳阿公與87歲的楊阿嬤是據點的夫妻檔，每次接送的交通車停在巷子口，陳阿公總是習慣牽起阿嬤的手陪她慢慢走。一年多前，家人希望延緩楊阿嬤的失智及身體功能退化，透過網路找到了「憶智樂活之家」，並立即來電報名據點的活動，陳阿公則擔任她的專屬陪讀員。

剛開始兩夫妻會因阿嬤誤解工作人員的意思而鬧脾氣，但工作人員與志工的協助與安撫下，兩夫妻漸漸投入到據點的活動中，這讓陳阿公同時有了喘息的時間。陳阿公說，以前在家整天對看，我唯一的休閒只有泡茶，但是來到這裡不一樣了，做料理、運動身體、手工藝、畫圖、種花草還有按摩，每一件事都很有趣，尤其是做料理我最喜歡。

▲長輩將裝扮成南瓜、蝙蝠俠、吸血鬼，到愛心企業發送DIY萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
▲長輩將裝扮成南瓜、蝙蝠俠、吸血鬼，到愛心企業發送DIY萬聖節餅乾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）
弘道老人福利基金會彰化服務處組長林宥㚬表示，像是今天辦理萬聖節跳點到愛心店家與人互動，這些社會參與對於長輩的身心健康有很好的幫助，為長輩創造精彩的老後生活。
 
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