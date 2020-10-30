影／技大與全台自動販賣機製造大廠成立技術合作專區

無人化商店已經是未來很重要的一個商業模式，彰化建國科大學今（30）日與自動販賣機專業製造廠金雨公司揭牌成立技術合作專區，將提供專業培訓產業人才，包括機台拆組裝、維修、販賣物運補模式、API程式端等，有助學生未來有能力承接相關的運補工作。

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▲智能販賣機可以行動支付消費，還有人臉辨識系統分辨消費者性別與年齡層。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲智能販賣機可以行動支付消費，還有人臉辨識系統分辨消費者性別與年齡層。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

國內唯一自動販賣機生產廠商金雨公司與建國科大成立技術合作專區，今天正式揭牌，儀式由建國科大校長江金山與金雨工業董事長卓政懋共同主持，雙方將共同攜手合作投入發展新一代智能販賣機行動科技，建國科大除了提供技術協助之外，也將進行運維人才培訓，落實產學合作成果。

金雨企業公司多年來投入於研發、製造飲料販賣機、食品百貨販賣機、升降式販賣機及各式OEM和ODM代工專案，也積極發展自家品牌，去年就與建國科大簽署「行動科技販售機」合約書，並將4台智能販賣機置放於電子館一樓。

▲建國科大學與自動販賣機專業製造廠金雨公司揭牌成立技術合作專區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲建國科大學與自動販賣機專業製造廠金雨公司揭牌成立技術合作專區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

建國科大自動工程暨機電光系研究所副教授王俊傑指出，智能販賣機可以行動支付消費，還有人臉辨識系統分辨消費者性別與年齡層，這些大數據都有助未來市場分析與行銷方向，學校可目前設備系統不足之處加以提升改進，更能針對販賣機各品項的銷售狀況與購物喜好做分析。

金雨公司今天提供2台空機與多項零組件，讓師生有更多實務經驗。卓政懋說，自動販賣機需求近年有增無減，最大市場以日本及中國大陸，不僅銷售食品，也運用在工業發料，員工透過磁卡感應後領取物料，可更有效控管。

▲雙方將共同攜手合作投入發展新一代智能販賣機行動科技，建國科大除了提供技術協助之外，也將進行運維人才培訓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲雙方將共同攜手合作投入發展新一代智能販賣機行動科技，建國科大除了提供技術協助之外，也將進行運維人才培訓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

卓政懋表示，由於無人商店時代已經來臨，該公司在六年前即從事智能販賣機之研發，但因國內24小時超商十分普及，推廣阻礙不少，因此產品有一半用在外銷歐美國家，大陸則是在三年前才開始發展智能販賣機，但因行動支付普及，發展迅速，成為重要競爭對手。