連勝文哀殉職飛官 網友嗆消費死者：都是國民黨擋預算
連勝文哀殉職飛官 網友嗆消費死者：都是國民黨擋預算
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-30 20:31:56
飛行官朱冠甍上尉日前駕駛F-5E戰機從台東志航基地起飛執行任務，起飛不到兩分鐘卻因發動機故障墜海，他在危急之際跳傘逃生，送醫搶救後，最終仍宣告不治。朱冠甍年僅29歲，與妻子共同育有一名剛滿周歲的女兒，平時喜愛音樂的他，當樂團得知此噩耗，第一時間寫下「你愛的那片海洋，最後送你離開。馬克這一路不容易，辛苦了，我們回家吧。」對此，國民黨智庫副董事長連勝文稍早發文質問，究竟要到什麼時候，國軍的戰士們、這些台灣的子弟、父母的心肝，才不會再因意外而犧牲自己寶貴的生命。隨後，卻遭到網友嗆聲稱，都是國民黨擋預算。
朱冠甍是彰化人，當街坊鄰居聽到他殉職的消息都不敢置信，其中一名賣自助餐的婦人更是崩潰跪地痛哭，直喊著「他還那麼年輕」，還說朱冠甍從小是吃她煮的自助餐長大，很乖也很孝順，而且從小就立志要當空軍。婦人表示，只要朱冠甍放長假就會回彰化，不但和家人相處融洽，還會特地去找她聊天。朱冠甍近年在台東卑南置產，和妻子在去年生下一名女兒，兩人原本預計今年4月18日舉行婚宴，但因疫情延期到明年5月，沒想到發生憾事、天人永隔，如今無法穿上帥氣西裝，出席自己的婚禮。從他個人Instagram上可以看到不少生活點滴，舉凡與妻子和女兒幸福的合照，以及他從事潛水、戶外活動的照片等，他也在祝福女兒周歲的貼文當中寫道，認真生活，用心體會，因為生命的價值總是用各種形式呈現。
對此，連勝文稍早在臉書痛陳，究竟要到什麼時候，國軍的戰士們、這些台灣的子弟、父母的心肝，才不會再因意外而犧牲自己寶貴的生命。
不少網友也留言回應嗆連勝文，「只有自己親身服過兵役，才知道國軍的辛苦」、「那就資助國家購買新的載具啊」、「真的很心痛，國民黨還一直舔共」、「好問題，不要消費死者」、「都是國民黨擋預算」等語。新聞來源為Newtalk 新頭殼