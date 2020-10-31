影／爬藤山步道「走出健康 」　邀您吃好料、遊好玩

員林市公所為推動在地健康優鮮的農特產品，員林市長游振雄30日宣布，11月7、8日將在藤山步道舉行「走山健康，引以為農」產業文化活動，民眾有機會體驗騎，但只開放網路預約報名，歡迎大家一起來爬藤山步道，順道來這裡吃好料、遊好玩。

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▲員林市公所「走山健康，引以為農」產業文化活動，將推出大小朋友都喜愛的騎馬體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲員林市公所「走山健康，引以為農」產業文化活動，將推出大小朋友都喜愛的騎馬體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

員林市農特產多元化，小農精緻化經營，為推動在地健康優鮮的農特產品，展售新鮮、安全、優質的當季特色農產品，因此結合在地馬場、藤山步道等觀光資源，員林市公所將於11月7、8日辦理「走出健康引以為農」農業產業文化活動。

游振雄說，感謝產地多位優秀農民共同參與，透過生產技術提升及良好的品質，生產出優於進口的產品，逐漸創造許多口碑，期待藉由健行活動來推廣優鮮農產品，為員林注入新活力，現在是番石榴、紅龍果、洛神花等產季，歡迎消費者直接向產地訂購，保證絕對可以買到最優質、最新鮮的農產品。

▲現在是番石榴、紅龍果、洛神花等產季，歡迎消費者直接向產地訂購。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲現在是番石榴、紅龍果、洛神花等產季，歡迎消費者直接向產地訂購。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

宣傳會上眾人手持魔法棒，倒數後一同啟動氣球，為活動揭開序幕，熱誠邀請各地遊客來參加，鼓勵大家以行動相挺在地農業；「走出健康引以為農」農業產業文化活動共計舉辦2天，活動內容精彩，有健行集點、騎馬體驗、餅乾DIY、兒童劇團、小丑魔術秀、泡泡秀、大氣球魔術等精彩活動與演出。

宣傳會上游振雄特別找來員林市百果山上的三春聯合牧場負責人林宗傑騎馬來助陣，林宗傑表示，2年前他們全家接觸到騎馬，深深愛上這項運動，2名兒子已成為馬術國手，他在員林百果山開闢馬場。他的馬場總面積近8公頃，目前有40匹馬，光是購買駿馬就花了5000多萬元，目前室內馬場還在蓋，完工後室內面積達500坪，可望成為中部最大的室內馬場。

▲員林市長游振雄宣布，下個月7、8日將在藤山步道舉行「走山健康，引以為農」產業文化活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

× ▲員林市長游振雄宣布，下個月7、8日將在藤山步道舉行「走山健康，引以為農」產業文化活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.30）

林宗傑說，場內共有5名專業馬術教練，這裡將成為彰化縣馬術選手培訓的基地，也可以成為騎馬運動的推廣中心。為配合員林市公所「走山健康，引以為農」產業文化活動，將推出大小朋友都喜愛的騎馬體驗、騎馬體驗每人100元 (10分鐘)，有專業的馬術教練在旁指導。