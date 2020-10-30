No為壯圍點綴新樣貌 沙丘地景藝術網美必拍
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-30 20:10:19
去年以《坡白留青》作品打造「宜蘭雪景」爆紅的「壯圍沙丘地景藝術節」，今年以「看見壯圍」為主題邀請9組國內外優秀藝術家團隊一起腦力激盪，替壯圍點綴新樣貌，這項活動即將於11月22日開幕，屆時地景藝術作品將錯落在綿延約一公里的田園風貌之中，除此之外，還有開場表演及小農市集活動。
主辦單位今（30）日舉辦前導記者會，搶先曝光第一個作品《嶼》，這是由陳禹霖、陳禹廷兄弟共同創立的禹禹藝術工作室所創作，透過鷹架、扇葉和帆布搭建出高5米、寬16米的大型裝置藝術，而這件作品的創作理念是以早期漢人進入宜蘭開墾發展出的「民壯圍堡」為發想，展現出圍繞的海流堡壘意象，遊客進入作品時，能夠感受作品在風吹拂之下，產生輕微的晃動，層層相交、層層圍繞，聚集著這塊土地上起起落落的變化。「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」是由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所共同主辦，風管處處長陳美秀、宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山等人今天都出席記者會。
主辦單位表示，今年有來自法國的藝術家費歐娜．派特森(Fiona Paterson)、阿美族藝術家哈拿．葛琉、宜蘭在地藝術家潘勁瑞以及藏族藝術家山田設計，透過來自多元文化背景的藝術團隊，匯聚不同創作特色與風格，將壯圍的田園傳統風貌融入創作，希望能夠讓大家看見不一樣的壯圍。
今年地景藝術節的系列活動中，小農市集將提早於11月14日（星期六）開市，連續4週星期五、六、日皆有擺攤，其他包含壯圍老屋導覽、舒活瑜珈、藝術導覽等也將陸續開放報名，主辦單位歡迎民眾到臉書「東北角之友」粉絲專頁按讚、追蹤活動最新消息，一同品味藝術、欣賞表演、暢遊壯圍。