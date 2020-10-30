No為壯圍點綴新樣貌　沙丘地景藝術網美必拍

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

No為壯圍點綴新樣貌　沙丘地景藝術網美必拍

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-10-30 20:10:19

「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」搶先曝光第一個作品《嶼》
▲「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」搶先曝光第一個作品《嶼》。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供)
去年以《坡白留青》作品打造「宜蘭雪景」爆紅的「壯圍沙丘地景藝術節」，今年以「看見壯圍」為主題邀請9組國內外優秀藝術家團隊一起腦力激盪，替壯圍點綴新樣貌，這項活動即將於11月22日開幕，屆時地景藝術作品將錯落在綿延約一公里的田園風貌之中，除此之外，還有開場表演及小農市集活動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位今（30）日舉辦前導記者會，搶先曝光第一個作品《嶼》，這是由陳禹霖、陳禹廷兄弟共同創立的禹禹藝術工作室所創作，透過鷹架、扇葉和帆布搭建出高5米、寬16米的大型裝置藝術，而這件作品的創作理念是以早期漢人進入宜蘭開墾發展出的「民壯圍堡」為發想，展現出圍繞的海流堡壘意象，遊客進入作品時，能夠感受作品在風吹拂之下，產生輕微的晃動，層層相交、層層圍繞，聚集著這塊土地上起起落落的變化。
▲「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」地標。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供)
▲「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」地標。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供)
「2020漂浪踏沙－壯圍沙丘地景藝術節」是由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所共同主辦，風管處處長陳美秀、宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山等人今天都出席記者會。

主辦單位表示，今年有來自法國的藝術家費歐娜．派特森(Fiona Paterson)、阿美族藝術家哈拿．葛琉、宜蘭在地藝術家潘勁瑞以及藏族藝術家山田設計，透過來自多元文化背景的藝術團隊，匯聚不同創作特色與風格，將壯圍的田園傳統風貌融入創作，希望能夠讓大家看見不一樣的壯圍。

今年地景藝術節的系列活動中，小農市集將提早於11月14日（星期六）開市，連續4週星期五、六、日皆有擺攤，其他包含壯圍老屋導覽、舒活瑜珈、藝術導覽等也將陸續開放報名，主辦單位歡迎民眾到臉書「東北角之友」粉絲專頁按讚、追蹤活動最新消息，一同品味藝術、欣賞表演、暢遊壯圍。
▲東北角風管處處長陳美秀與宜蘭縣長林姿妙搶先在地景藝術作品前拍下美照。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供)
▲東北角風管處處長陳美秀與宜蘭縣長林姿妙搶先在地景藝術作品前拍下美照。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供)
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀