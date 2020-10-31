土庫國小120年校慶發英雄貼　邀校友一起回娘家

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土庫國小120年校慶發英雄貼　邀校友一起回娘家

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-10-31 10:40:00

土庫國小120年校慶發英雄貼
▲土庫國小為迎接創校120週年，全校師生總動員。（圖／記者蘇榮泉攝）
土庫國小為迎接創校120週年，全校師生總動員，將於12月26日（六）上午舉行創校120周年校慶暨新建校舍落成典禮，將廣邀歷屆校友一起回娘家，期待屆時貴賓冠蓋雲集，齊聚同歡慶。今年校慶主題為「土香雙甲、祥集成庫」，在熱鬧溫馨的氛圍中，期許土庫國小薪火相傳、佳話綿延。
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土庫國小校長關勝周表示，其實自11月起，各項慶祝活動就會熱鬧登場，包含徵求老照片活動、祈福燈籠迎校慶、舉辦校慶讚頌詩文徵稿、美術創作展徵畫活動、師生祈福心語暨祝福卡展覽、旗幟飄揚慶雙甲、踩街活動及教育相關宣傳活動展 ( 節約能源、資源回收、衛生所、醫藥保健宣導、租稅宣導)，為校慶進行暖身活動。
▲校長關勝周廣邀歷屆校友一起回娘家，出席創校120周年校慶暨新建校舍落成典禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.30）
▲校長關勝周廣邀歷屆校友一起回娘家，出席創校120周年校慶暨新建校舍落成典禮。（圖／記者蘇榮泉攝）
今年的校慶藝文展於12月21日至26日在新大辦公室擴大舉行，邀請教師、家長、校友與在校生一起展出，包含書法、繪本、剪紙、攝影、老舊照片等藝術創作，精彩可期。12月7日（五）晚上7時有「歡慶120，感恩有您」草地音樂會，土庫國小合唱團、國樂團、陶笛團共約100位小朋友與校友將粉墨登場，在星空繁華的夜裡，與大家一起享受美妙的音樂饗宴。

▲自11月起各項慶祝活動就將熱鬧登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.30）
▲自11月起各項慶祝活動就將熱鬧登場。（圖／記者蘇榮泉攝）
運動會於12月25日（五）上午9時00分活力上場，各班級將會以「在地行動，全球思維」的議題，進行創意進場，以展現學校「深耕土庫、立足台灣、放眼世界」的決心。校慶當天，「創意園遊會」在校園操場四周同步展開，由低、中、高級共同設置，包含美食佳餚與趣味遊戲攤位，透過巧思融入國際教育意涵，讓人彷彿置身地球村，感受多采多姿的文化體驗。

▲土庫國小合唱團、國樂團、陶笛團共約100位小朋友與校友將粉墨登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.30）
▲土庫國小合唱團、國樂團、陶笛團共約100位小朋友與校友將粉墨登場。（圖／記者蘇榮泉攝）
校長關勝周表示，今年適逢120周年校慶，並將於12月26日（六）上午11時00分表揚120位傑出校友，中午席開120桌與歷屆校友同歡慶，以彰顯120周年校慶的意義，同時也會辦理新建校舍落成儀式，可謂雙喜臨門，正如校慶主題所言「土香雙甲，祥集成庫」。
「土地蘊濡學子揚才氣，庫書涵養良賢展情懷」雙甲子的慶典，相當難得，相信土庫國小校慶活動也必定會熱鬧非凡，歡迎各界來賓、歷屆校友一起到來，歡度土庫120週年校慶，並與我們分享孩子們成長的喜悅。
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