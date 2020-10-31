「曾努力戀愛」金鐘女配50歲不婚　與媽媽和解：要自私些

于子育曾與陳竹昇在綠光劇團《再會吧 北投》飾演一對夫妻，再次於《俗女養成記》搭檔演出，無形中已有好默契。于子育透露，陳竹昇心思細膩、待人溫暖，既會演也會指導表演，無話不談，是她的台語老師，也是她的好閨密，而于子育也靠著《俗女養成記》嘉玲媽一角，奪下本屆金鐘獎迷你劇集女配角獎。

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▲于子育與陳竹昇（左）飾演夫妻。（圖 / 公視提供）

× ▲于子育與陳竹昇（左）飾演夫妻。（圖 / 公視提供）

于子育回憶在拍戲現場，有時候儘管只有她的戲份，也可以看到陳竹昇在場外默默守候的身影，也許是陳竹昇怕給于子育壓力卻想幫助她、讓于子育遇到台語不「輪轉」時可以立即求救，讓于子育充分感受到「有老師在！」吃下定心丸。為了苦練台語，于子育分享自己會將台語台詞錄音起來，反覆地聽。陳竹昇有時會提供2到3種語調，幫助于子育克服說台語的障礙，有時候直到凌晨1、2點于子育還在練習台詞，會聽著錄音聽到睡著。她回憶，曾夢到自己將上台表演卻沒聲音，夢醒後，她的確發不出聲音，這才發現是耳機線纏繞在脖子上，差點窒息。

▲陳竹昇（左）幫助于子育克服說台語的障礙。（圖 / 公視提供）

× ▲陳竹昇（左）幫助于子育克服說台語的障礙。（圖 / 公視提供）

于子育坦言戲中經歷與自己有多處類似，「現實生活中我也跟我的媽媽和解，曾經以為自己會早婚，也曾努力地談戀愛、認識人，但後來覺得結婚不是自己想要的，遲遲未走入婚姻讓父母擔心。」隨著年紀的增長，于子育理解到生活的焦點和主導權要回到自己身上，「要自私一點」，她享受一個人的時光，不管是插花、繡花、書法、運動、唱歌、彈吉他樣樣來，興趣不受侷限，對於理想中的另一半，她表示，「未必要結婚，希望價值觀相似，有個伴分享生活就好。」10月31日