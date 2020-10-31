批中共將利益置於專業之上 德國：防疫楷模台灣應入WHO
批中共將利益置於專業之上 德國：防疫楷模台灣應入WHO
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-31 08:00:00
武漢肺炎疫情在歐洲迅速復燃，除了西班牙成為歐盟首位確診數破百萬例的國家，日前才被評選為防疫模範國家的德國，雖然確診案例連創新高、已宣布11月初實施準封城措施，但德國自民黨仍在國會持續聲援台灣，不僅批評中共將利益置於WHO專業之上，自民黨也認為防疫楷模台灣應入WHO。
德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）在21日確診武肺，目前已被妥善隔離，衛生部立即緊急宣布，部內所有與部長有接觸過的人員都須自主隔離。此外，德國確診病例再創下新紀錄，達到4月以來最高峰，光是28日的確診數字就飆破14964人，創下德國確診新高，情況甚至比起第一波時還要更糟。根據WHO統計數據顯示，德國累計至少有46萬4239人確診武漢肺炎，10183人死亡；28日單日新增14964人確診。包含柏林等主要城市已開始實施宵禁，停止所有的娛樂活動，包含劇場、電影院、健身房、游泳池、酒吧、夜店等娛樂場所停止營業，但學童的受教權不受影響，學校和幼稚園繼續上課，並依各邦自行規定相關防疫措施。
不過，德國自民黨 (FDP) 籍國會外交委員會聯合國、國際組織與全球事務附屬委員會主席Ulrich Lechte，29日在德國國會發言聲援台灣。
Ulrich Lechte說，「世界衛生組織(WHO)如今成為眾人焦點，因為個別國家將其政治利益置於WHO的專業原則之上，導致今年WHO對抗新冠肺炎能力受到減損。從專業角度來看，台灣原本應須被納入WHO的運作之中，因為台灣過去的防疫表現足堪楷模，且目前仍將疫情控制得宜。（掌聲響起）全台僅有7個死亡病例，且從數個月前開始就幾乎沒有新的感染者。可惜WHO因為中國的壓力而必須將台灣持續排除於正式的合作機制外。」新聞來源為Newtalk 新頭殼