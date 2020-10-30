是真的！「植物人少女」遭性侵　居然奇蹟甦醒

大導阿莫多瓦表示，電影《悄悄告訴她》是他參考多起、發生在全球各地的新聞事件，所創作出的故事，包含被誤判死亡的植物人少女，因被停屍間工作人員性侵而懷孕，並在產子後奇蹟甦醒，性侵少女的男子雖被移送法辦，卻仍得到少女家人的感激，諸如此類驚世駭俗的奇聞。

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《悄悄告訴她》更是導演阿莫多瓦2000年後最重要的代表作，也是他所有作品中，極少數以直男為主角的電影，一舉榮獲2003年奧斯卡最佳原創劇本，以及2003年金球獎最佳外語片。由於《悄悄告訴她》是以兩個男性為主角的故事，

▲《悄悄告訴她》是阿莫多瓦作品中，極少數以直男為主角的電影。（圖／天馬行空）

對此，阿莫多瓦笑稱，自己從小就喜歡自言自語、喜歡說故事，