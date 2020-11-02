印尼前第一夫人曬年輕美照！甜笑背後竟是顛沛的流亡生活

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》最近上映，眼尖的網友發現已故前印尼總統的遺孀 Dewi Sukarno 也出現在戲中，年屆八旬的她保養甚好，看起來仍十分年輕，還與現年46歲的男配角小手伸演感情戲，掀起討論。戲如人生，Dewi Sukarn 的ㄧ生也跌宕起伏，十分精彩。近日她貼出年輕時與女兒的合照，並透露照片背後的流亡故事。

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Dewi Sukarno 原名叫根本七保子（Naoko Nemoto），於1940年出生於日本。從小就天生麗質的她懷抱著演藝夢，高中時輟學去東京當俱樂部小姐，用賺來的錢學習唱歌、磨練舞技。在19歲那年，她在東京一間酒吧遇上當時 57 歲、到日本進行訪問的印尼前總統蘇加諾。儘管對方是有婦之夫，兩人還是一見鐘情，當年 Dewi 就隨著蘇加諾返回印尼，並成為他的情人。直到 1962 年兩人才正式結婚，Dewi 成為他的第三任妻子，也是印尼的總統夫人，經常出席重要社交場合，兩人還生了一個女兒Kartika。

▲Dewi Sukarno 原名叫根本七保子（Naoko Nemoto），於1940年出生於日本。（圖／翻攝自IG）

可惜好景不常，1967 年印尼發生政變，蘇加諾被部下將領推翻，囚於自家中，直到1970年去世。Dewi 則在叛變發生後被迫帶著女兒 Kartika 流亡海外，在瑞士、巴黎和紐約等地居住。在蘇加諾死後，Dewi 靠著不減的魅力活躍於演藝圈，人人都稱她「Dewi夫人」。現在她經營自己的美妝和珠寶事業，偶爾會出現在日本電視節目中擔任選美評審，而她也經常參與慈善事業，目前居住在東京。

Dewi 近日在Instagram上貼出流亡海外時與女兒的合照，她指出這些照片在 1967 年拍攝，當時她 27 歲、帶著6個月大的女兒從三藩市、遷居到美國再輾轉回巴黎時拍下的。儘管當時過著顛沛流離的流亡生活，照片中的Dewi看起來依舊明艷動人、抱著女兒露出幸福甜笑，讓網友們看到後直呼「年輕的時候太美了」、「為母則強」。