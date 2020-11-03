泰王驕奢淫逸與父親超反差　蒲美蓬與妻鶼鰈情深成典範

蒲美蓬出生於1927年12月5日，六歲時隨著母親移居瑞士洛桑，1945年進入洛桑大學（University of Lausanne）就讀。蒲美蓬原本並非王位繼承人，然哥哥在二戰中中槍去世，年僅19歲的蒲美蓬才因此繼承大統，成為泰國卻克里王朝第9位國王。
登基後，蒲美蓬返回瑞士求學，當時他頻繁造訪巴黎，並在此邂逅泰國駐法國大使的女兒、15歲的詩麗吉(Sirikit)，對她一見鐘情。有趣的是，泰王某次拜訪詩麗吉一家時卻大遲到，讓詩麗吉一家等了三個小時，而由於是接見泰王，這期間根據禮儀詩麗吉需一直維持屈膝禮，因此讓她對蒲美蓬印象相當差。她在接受BBC訪談時直說：「當時覺得他有點討厭」。
不過，在花時間相處後，兩人感情也逐漸加深。1948年，蒲美蓬出車禍導致右眼失明、臉部受傷，在被送往醫院途中他拿出詩麗吉的照片一看再看，害怕再也見不到她。詩麗吉得知後也相當感動，明白蒲美蓬的心意，她表示，直到那時才知道原來泰王深愛自己。為了能更常到醫院看望他，詩麗吉也特別搬到附近就讀，兩人於隔年1949年7月19日於洛桑結婚。
現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。儘管泰國皇室實行一夫多妻制，但在蒲美蓬在位的六十六年間卻從未納過其他嬪妃，專情於詩麗吉一人，鮮少有花邊新聞，兩人育有四名子女。喜歡攝影繪畫的他也經常以詩麗吉為繆思進行創作，可見兩人感情濃烈。