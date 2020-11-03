泰王驕奢淫逸與父親超反差　蒲美蓬與妻鶼鰈情深成典範

泰王哇集拉隆功上任後修法擴權、生活驕奢淫逸、作風專制，引起泰國人民反感，於本次反政府示威中被要求改革。相較於現任泰王不得民心，泰王的父親—前任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）卻深受泰國人民愛戴，這是為什麼呢？

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蒲美蓬出生於1927年12月5日，六歲時隨著母親移居瑞士洛桑，1945年進入洛桑大學（University of Lausanne）就讀。蒲美蓬原本並非王位繼承人，然哥哥在二戰中中槍去世，年僅19歲的蒲美蓬才因此繼承大統，成為泰國卻克里王朝第9位國王。

登基後，蒲美蓬返回瑞士求學，當時他頻繁造訪巴黎，並在此邂逅泰國駐法國大使的女兒、15歲的詩麗吉(Sirikit)，對她一見鐘情。有趣的是，泰王某次拜訪詩麗吉一家時卻大遲到，讓詩麗吉一家等了三個小時，而由於是接見泰王，這期間根據禮儀詩麗吉需一直維持屈膝禮，因此讓她對蒲美蓬印象相當差。她在接受BBC訪談時直說：「當時覺得他有點討厭」。



▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。（圖／翻攝自臉書） 不過，在花時間相處後，兩人感情也逐漸加深。1948年，蒲美蓬出車禍導致右眼失明、臉部受傷，在被送往醫院途中他拿出詩麗吉的照片一看再看，害怕再也見不到她。詩麗吉得知後也相當感動，明白蒲美蓬的心意，她表示，直到那時才知道原來泰王深愛自己。為了能更常到醫院看望他，詩麗吉也特別搬到附近就讀，兩人於隔年1949年7月19日於洛桑結婚。





現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。儘管泰國皇室實行一夫多妻制，但在蒲美蓬在位的六十六年間卻從未納過其他嬪妃，專情於詩麗吉一人，鮮少有花邊新聞，兩人育有四名子女。喜歡攝影繪畫的他也經常以詩麗吉為繆思進行創作，可見兩人感情濃烈。

▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。（圖／翻攝自臉書）

除了鶼鰈情深的形象深受泰國民眾敬重外，泰王也具有相當不錯的政治調解手腕，其在位期間泰國經歷數度政變危機，皆在他出面仲裁下得以化解，讓泰國局勢恢復穩定。而泰王也經常走訪偏鄉地區傾聽泰國民意，並推行數千項計畫協助發展地方農業、改善民生，甚至發明人工降雨系統協助乾旱地區農民，勤政愛民的他深受泰國人民愛戴。