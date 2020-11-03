泰王驕奢淫逸與父親超反差　蒲美蓬與妻鶼鰈情深成典範

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泰王驕奢淫逸與父親超反差　蒲美蓬與妻鶼鰈情深成典範

四方報/綜合報導

calendar_today2020-11-03 17:00:00

蒲美蓬與妻子
▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。（圖／翻攝自臉書）
泰王哇集拉隆功上任後修法擴權、生活驕奢淫逸、作風專制，引起泰國人民反感，於本次反政府示威中被要求改革。相較於現任泰王不得民心，泰王的父親—前任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）卻深受泰國人民愛戴，這是為什麼呢？
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蒲美蓬出生於1927年12月5日，六歲時隨著母親移居瑞士洛桑，1945年進入洛桑大學（University of Lausanne）就讀。蒲美蓬原本並非王位繼承人，然哥哥在二戰中中槍去世，年僅19歲的蒲美蓬才因此繼承大統，成為泰國卻克里王朝第9位國王。

登基後，蒲美蓬返回瑞士求學，當時他頻繁造訪巴黎，並在此邂逅泰國駐法國大使的女兒、15歲的詩麗吉(Sirikit)，對她一見鐘情。有趣的是，泰王某次拜訪詩麗吉一家時卻大遲到，讓詩麗吉一家等了三個小時，而由於是接見泰王，這期間根據禮儀詩麗吉需一直維持屈膝禮，因此讓她對蒲美蓬印象相當差。她在接受BBC訪談時直說：「當時覺得他有點討厭」。

▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，擁有眾多妃嬪的他卻與父親蒲美蓬一生專情於一夫一妻制形成極大對比。（圖／翻攝自網路）
▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。（圖／翻攝自臉書）
不過，在花時間相處後，兩人感情也逐漸加深。1948年，蒲美蓬出車禍導致右眼失明、臉部受傷，在被送往醫院途中他拿出詩麗吉的照片一看再看，害怕再也見不到她。詩麗吉得知後也相當感動，明白蒲美蓬的心意，她表示，直到那時才知道原來泰王深愛自己。為了能更常到醫院看望他，詩麗吉也特別搬到附近就讀，兩人於隔年1949年7月19日於洛桑結婚。

現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。儘管泰國皇室實行一夫多妻制，但在蒲美蓬在位的六十六年間卻從未納過其他嬪妃，專情於詩麗吉一人，鮮少有花邊新聞，兩人育有四名子女。喜歡攝影繪畫的他也經常以詩麗吉為繆思進行創作，可見兩人感情濃烈。

▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，擁有眾多妃嬪的他卻與父親蒲美蓬一生專情於一夫一妻制形成極大對比。（圖／翻攝自臉書）
▲現任泰王哇集拉隆功的後宮花邊新聞經常為媒體津津樂道，與父親蒲美蓬一生專情於妻子形成極大對比。（圖／翻攝自臉書）
除了鶼鰈情深的形象深受泰國民眾敬重外，泰王也具有相當不錯的政治調解手腕，其在位期間泰國經歷數度政變危機，皆在他出面仲裁下得以化解，讓泰國局勢恢復穩定。而泰王也經常走訪偏鄉地區傾聽泰國民意，並推行數千項計畫協助發展地方農業、改善民生，甚至發明人工降雨系統協助乾旱地區農民，勤政愛民的他深受泰國人民愛戴。
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