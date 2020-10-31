美總統大選掀博弈商機　全球押注賭金已逾285億

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美總統大選掀博弈商機　全球押注賭金已逾285億

中央社

calendar_today2020-10-31 06:37:53

▲ 11 月將登場的美國總統大選，堪稱今年末了最大重頭戲。川普、拜登誰將勝出，民調或分析評論員都有不同解讀。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 11 月將登場的美國總統大選，堪稱今年末了最大重頭戲。川普、拜登誰將勝出，民調或分析評論員都有不同解讀。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦30日綜合外電報導）美國總統大選為博弈業者帶來龐大商機，估計全球押注賭金在投票日前已有逾10億美元（約新台幣285億元），民主黨籍總統候選人拜登較被看好。
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法新社報導，英國博彩集團GVC控股（GVCHoldings）政治博弈主管夏迪克（Matthew Shaddick）表示，這次押注金額比2016年大選高出一倍，當年川普顛覆賠率和民調，擊敗競選對手希拉蕊（HillaryClinton）。
根據GVC控股旗下英國博彩公司立博（LadbrokesPlc）、珊瑚（Coral）及必贏（Bwin）賭盤，共和黨籍總統川普再次不被看好，拜登（Joe Biden）則較有希望勝出。

夏迪克告訴法新社：「這是一個龐大市場。這次（賭金）是2016年的兩倍，肯定成為有史以來最大政治事件。」

他表示，這次美國總統大選可能是有史以來賭金最大的博弈事件，超過了全球足球賽事博弈的金額，估計下注賭金已有10億英鎊（13億美元）。
GVC控股的競爭對手、英國博弈公司威廉希爾（William Hill Plc）也推估，拜登較有可能勝出。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1091030
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