CNN：台灣200天無本土病例　成功之道在快速防疫

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根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）彙整的資料，截至今天全球武漢肺炎累計確診已突破4500萬例，死亡超過110萬例。本週美國更創下單日新增8萬8000多例確診的新紀錄，法國和德國也雙雙啟動新的封鎖措施。
報導強調，自疫情爆發以來，台灣從不須要實施嚴格的封鎖措施，也不像中國為了防疫而嚴格限制人民自由。台灣應對疫情的方法，著重於速度。
早在去年12月31日，台灣當局便開始對武漢直飛台灣的入境旅客進行病毒檢測，當時武漢肺炎還只是傳聞，相關報導也有限。而當台灣1月21日出現首例確診後，便立刻禁止武漢居民入境，並對所有來自中國大陸和港澳的入境旅客強制檢測。
這一切全都發生在武漢1月23日開始封城之前。而到了3月，台灣更禁止所有外籍旅客入境，僅外交人員、居民和持有特殊入境簽證者例外。
台灣政府並啟動了SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發後成立的中央疫情指揮中心，以協調各部會防疫行動。此外，政府指揮口罩和其他防護裝備擴大生產，以確保供應穩定；同時投入資源進行大量篩檢，並迅速有效地追蹤病患的接觸史。
報導引述前副總統陳建仁的話說，封鎖並非理想的抗疫方式，而像中國採用的大規模普篩也沒必要。中國曾對數百萬人進行武漢肺炎篩檢，但只驗出少量病例。
陳建仁指出：「要控制Covid-19疫情，最佳方式是非常謹慎地追蹤病患的接觸史，然後將近距離接觸者十分嚴格地隔離。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1091030