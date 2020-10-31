土國7級大地震慘！已19死720傷　海水倒灌、餘震近200次

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土國7級大地震慘！已19死720傷　海水倒灌、餘震近200次

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-31 06:27:07｜update2020-10-31 06:34:21

▲愛琴海區域在當地時間周五晚間發生芮氏規模 7 級大地震，圖為災情慘重的土耳其城市伊茲米爾，救難人員在倒塌的建築物上搜救的畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲愛琴海區域在當地時間週五晚間發生芮氏規模 7 級的大地震，圖為災情慘重的土耳其城市伊茲米爾，救難人員在倒塌的建築物上搜救的畫面。（圖／美聯社／達志影像）
規模 7.0 的強烈地震在 30 日無預警襲向愛琴海地區，土耳其傷亡慘重，海水倒灌進伊茲米爾( Izmir )的畫面在網上瘋傳，鄰近的希臘也傳出災情。外媒最新統計稱，這場大地震已造成至少 19 人死亡、 720 人受傷，並已發生 196 次的餘震。
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綜合美國《 CNN 》、加拿大《 CBC》等外媒報導，地震發生在當地時間週五下午 2 點 51 分（台灣時間 30 日晚間 7 點 51 分），美國地質調查所（ USGS ）測得規模為 7.0 ，但土耳其官方宣稱為 6.6 ，震央位於愛琴海海域，震源深度僅 16.5 公里。這場地震不但震毀土耳其多棟建築，還引發小規模海嘯，光是在土耳其西部沿海地區就有至少 12 人喪生，另有 2 名希臘薩摩斯島 ( Samos )的居民被倒掉的屋牆壓死。
其中，災情最慘的土國城市伊茲米爾，市長蘇以爾( Tunc Soyer )聲稱，該市至少有 20 座建築物全毀，車輛也被壓扁在倒塌的建築物下方，於廢墟中搜尋生還者的工作仍在持續。

土耳其環境和城市計畫部長穆拉特·庫魯姆（ Murat Kurum ）表示，土耳其至少有 709 人受傷，救援隊使用挖土機、直升機搜索，已成功救出數十人，但還有更多人被埋在瓦礫堆下。

庫魯姆並表示，主震發生後，又錄得至少 196 次餘震，其中有 23 次規模超過 4 級，伊茲米爾部分地區街道，以及希臘的薩摩斯島都出現海水倒灌的情況。從現場短片可以看到，大量物品在水面上載浮載沉，還有房子倒塌時產生的大量煙塵，以及倖存民眾七手八腳在倒塌的建築物中幫忙尋找受困者的畫面。

希臘總理米佐塔基斯（ Kyriakos Mitsotakis ）在推特上說，他已與土耳其官方聯繫上，對 2 國遭受的災情、逝去的生命表達哀悼，儘管雙方過去時有齟齬，還因地中海能源探勘問題而關係緊張，但此刻急需彼此官民都團結起來，互相扶持度過難關。

雖然近日為了諷刺伊斯蘭先知漫畫、恐怖攻擊案而與土耳其關係惡化，但法國和歐盟也承諾，會竭力幫助土耳其和希臘從危機中再站起來。
▲大量傷者被從斷垣殘壁中救出。（圖／美聯社／達志影像）
▲大量傷者被從斷垣殘壁中救出。（圖／美聯社／達志影像）
 
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