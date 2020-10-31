解讀五中公報　陸旅美學者：未來5年內習近平不打台灣了

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解讀五中公報　陸旅美學者：未來5年內習近平不打台灣了

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-31 07:41:04

▲有中國旅美學者分析，中共五中全會公報透露著習近平 5 年內不打算攻台的訊息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有中國旅美學者分析，中共五中全會公報透露著習近平 5 年內不打算攻台的訊息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中共19屆五中全會議 29 日閉幕，在會議公報的涉台部分，提到「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，有中國旅美學者分析，公報內容顯示中共 5 年內應不打算於台海動武，但仍沒忘記想解決台灣問題。
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中國旅美政治學者鄧聿文，於五中全會結束後在推特及個人頻道上表示，習近平決定至少 5 年內不打台灣，這可從公報中明確提到「兩岸關係和平發展」看出端倪。
鄧聿文還提到，公報既然都稱中國面臨百年空前的大變局，卻仍強調「和平發展是時代主題」，代表主觀上習近平其實也不想打仗，不過前提仍是台灣方面不過度挑釁中國、在台獨的路上讓中國覺得走太遠。

至於短期內不在台海發起戰事的原因，除了國內外因素外，也有可能是因中共制定的「十四五規劃」及「 2035 年遠景目標」需要在未來 5 年落實，打仗會導致任務無法實現，還可能帶來其他「意想不到的因素」。

針對中共內部鬥爭的傳言，鄧聿文亦有不同解讀，他認為習近平的反腐行動仍有其天花板限制，外界對於權力鬥爭的程度略嫌誇大。
 
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