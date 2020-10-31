再秀核威懾實力！美軍向西太平洋射「義勇兵三型」洲際彈
再秀核威懾實力！美軍向西太平洋射「義勇兵三型」洲際彈
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-31 08:11:07
美國總統大選前不到 1 週，美國空軍全球打擊司令部（ AFGSC ）宣布，又成功向西太平洋發射 1 枚未安裝核彈頭的「義勇兵三 型洲際飛彈」（ Minuteman III ），以此證明美國強大的「核威懾力量」。
美國空軍全球打擊司令部指出， 29 日從加州范登堡空軍基地（ Vandenberg Air Force Base ）朝西太平洋，發射 1 枚未安裝核彈頭的「義勇兵三型洲際飛彈」，在飛行約 6759 公里後，成功擊中馬紹爾群島周圍的瓜加林環礁。參與發射的第 576 飛行測試中隊指揮官科爾伯特上校（ Col. Omar Colbert ）表示，「我為我們團隊的奉獻精神和專業精神，感到非常自豪。」
美國四星上將、空軍參謀長小查爾斯·布朗 （ Charles Q. Brown Jr. ）也聲稱，這次活動一如既往，展示美國空軍保衛盟友的承諾，同時確保美國的核威懾能力安全且有效，足以威懾對手，強調美國必須繼續投資於威懾力量和空軍。