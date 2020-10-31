華郵：台對拜登的對中政策緊張 曾為520賀詞致歉民主黨
華郵：台對拜登的對中政策緊張 曾為520賀詞致歉民主黨
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-31 09:12:51
▲有外媒報導稱台灣對拜登若勝選，會採取什麼對中政策感到緊張。圖為總統蔡英文發表 520 就職演說。（圖／總統府提供）
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▲有外媒報導稱台灣對拜登若勝選，會採取什麼對中政策感到緊張。圖為總統蔡英文發表 520 就職演說。（圖／總統府提供）
美國大選進入倒數緊張階段，由於川普任內頻頻對中國祭出制裁措施，並多次對台釋出利多，外界普遍認為台灣對此次大選結果高度關注。知名外媒《華盛頓郵報》 30 日報導稱，台灣十分關心拜登政府的對中政策，還爆料台灣官方曾為了 520 蔡英文就職大典剪輯民主黨賀詞一事致歉。
在華郵這篇題為
( How would Joe Biden deal with China? Taiwan is nervous )的報導中，指出過去民主和共和黨一直謹慎的處理兩岸關係，但川普上任後卻接連打破外交規範，增加與台灣官方的來往，並提高台灣的全球知名度，從而獲得民進黨政府的回報，對台軍售案一波接一波，這些都是前總統歐巴馬（ Barack Obama ）、小布希（ George W. Bush ）都不會做的事，也因此遭北京持續武力恫嚇。報導續指，儘管台灣官方強調，不論最後誰勝選，台灣都會持續加深台美夥伴關係，但有眼尖的觀察人士發現，台灣政府推特曾分享右翼媒體布萊巴特新聞網（ Breitbart News ）的文章，也曾轉推美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（ Melania Trump ）在賓州造勢的推文，認為台灣政府正在評估民主黨若是勝選，後續對台的支持可能會比川普執政來得少。 《台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道》 拜登幕僚、歐巴馬政府時期的高級外交政策官員佩史考特( Jeffrey Prescott )分析，中國在過去幾年發生了重大變化，反映習近平的治理模式是讓中國藉機從川普政府的弱點獲益，拜登陣營必然會考慮到這些變化。此外，報導還聲稱蔡英文今年 520 就職典禮前，台灣官方在剪輯美國各界人士賀詞時，將民主黨人士的祝賀篇幅刪減，轉而強調共和黨籍眾議員約霍（ Ted Yoho ）的段落，台灣官員事後並為此向民主黨致歉。而在民調組織「 YouGov 」 10 月份進行的調查中，亦顯示台灣是 15 個受訪的歐洲和亞洲國家、地區中，唯一支持川普勝過拜登的；也能從希望華府和國會山莊對習近平鎮壓新疆、香港和其他異議人士採取更強硬的外交姿態。