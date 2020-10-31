大亞65周年舉辦員工運動會　董事長沈尚弘期許營運順利

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位於台南關廟的大亞於1955年成立，今年剛好成立滿65周年，10月31日在台南關廟國中舉辦員工趣味運動會，場地也選在大家熟悉的關廟國中，許多員工都畢業於此校。在地經營超過一甲子的大亞，為關廟在地創造許多就業機會，重視員工權益和福利，樹立台灣經濟產業永續經營典範。
本次運動會分為團體賽、趣味賽及公益賽，團體賽可以激發出員工的團結、拼搏、凝聚力；趣味賽為活動增添放鬆、趣味、歡樂的氣氛；公益賽則是回應友善及關懷的企業文化。希望可以透過員工在運動中快樂的拼搏，增強團隊凝聚力和團隊融合度，並提升企業凝聚力和集體榮譽感。
沈董在賽前致詞時，特別勉勵大家要注意安全，用快樂的心情來享受這一天，也展望明年「希望66周年、所謂『六六大順』很好的一年，希望公司集團能順利發展，員工身體健康，家庭美滿。」
另外，沈尚弘也特別感謝關廟國中校長鍾國璽在假日提供場地給公司舉辦活動，同時也肯定關廟國中對於當地子弟的栽培，這次的公益馬拉松路跑活動，將依照每位跑者的里程，來決定捐款的金額，累積公益款項將會全數捐給關廟國中做校務等相關運用，鼓勵在地學子。參與路跑的同仁表示，能夠利用自身的力量回應公益，還能兼顧運動，非常有意義。
距離上次舉辦運動會已過了31年，內部同仁特別拍攝回顧影片，採訪大亞的老中青三代，開啟一段跨世代的對話。有些資深的同仁參與過31年前的運動會，至今回想起來還是會懷念當時的青春洋溢；也有90後的年輕世代員工表示，當時根本還沒出生呢。
大亞積極推廣企業內部運動風氣，鼓勵員工參加運動社團，於2019年舉辦第一屆「大亞旺萊馬拉松」，同時也推動運動認點活動，讓員工更有動力建立規律運動習慣。
在多方面的努力之下，2019年大亞電線電纜榮獲教育部體育署「運動企業認證」標章，此一認證代表著企業支持運動及相關之員工福利；今年透過員工運動會的舉行，希望藉此鼓舞士氣，彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，實現大亞使命「快樂的員工」之企業社會責任。