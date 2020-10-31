中職冠軍賽首戰開打 盧秀燕嗆賴清德台中會贏
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-31 11:12:58
中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅睽違11年再次爭霸，首戰將今(31)日在台中洲際棒球場開打，市長盧秀燕受邀開球，對於副總統賴清德「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕喊話「賴副總統，這是不可能的事情，台中一定會贏！」並下賭注留下總冠軍，如果賴副總統輸了，要到台中作客，行銷台中農產品；如果她輸的話，她會戴上爆炸獅子頭假髮，跑一天行程。
盧秀燕表示，感謝球團邀請她擔任首戰開球嘉賓，不少朋友爭相告訴她，賴副總統「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，因為他是台南人；她說，台中球迷非常不服氣，台中在地球隊就是中信兄弟隊，中信兄弟隊一定會抱回總冠軍。 運動局表示，中信兄弟握有主場優勢，31日於洲際球場展開7戰4勝制系列賽，歡迎民眾以行動支持總冠軍賽，也請配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，一同打造安心舒適的球賽環境。
運動局指出，依據中華職業棒球大聯盟防疫計畫書，球迷在入場前應排隊依序入場，並保持社交距離1至1.5公尺；入場請配合量體溫、手部酒精消毒及配戴口罩，體溫量測超過37.5度或是嚴重咳嗽者不得入場，並請儘速就醫；所有進場民眾購票皆需完成登錄個人資料及認證(採實名制)；入場前，球場將提醒配戴口罩的時機與規定，坐在指定座位時無需配戴口罩，離座時在任何位置皆需要配戴口罩。此外，在球場內禁止群聚，球場全區採對號入座、勿任意變更座位，外野採區域畫位制，應配合在指定區域就座，禁止變更位置；非必要情況勿擅自離位，請配合分區分流動線規劃與管制措施，界外球勿爭搶，避免不必要的接觸；所有人員進場皆需量測體溫、手部消毒；凡進出球場皆需攜帶票券，將進行身分驗證，並請依照工作人員指示，配合球場相關防疫規定。