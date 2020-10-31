行前風波不斷 朝野政黨今上街參加同志大遊行
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-31 12:01:13
第18屆同志大遊行於今（31）日登場，下午2時將從台北市政府廣場出發，朝野政黨都組隊參加，包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等。儘管先前風波不斷，響應同志遊行的蔡英文總統和國民黨青年團都曾遭受壓力，但下午各政黨的隊伍都會按照既定時程出發。
民進黨的隊伍由黨副秘書長林飛帆率領，多位北部地區黨公職以及黨工將會出席，以「18 Make Your Own Choice」作為本次的標語，同時也呼應「18歲公民權」的倡議目標。兼任民進黨主席的蔡英文總統日前透過臉書號召民眾參加同志遊行，引發部分教會團體不滿，拒邀她出席昨天的「第20屆國家祈禱早餐會」。後來，長老教會為了挺蔡，宣布退出祈禱早餐會，總統府也表示蔡總統不會出席、也不另派代表出席，在輿論壓力下，「第20屆國家祈禱早餐會」籌備會於前天傍晚臨時宣布停辦。
國民黨方面，青年團組團報名參加後，卻爆發黨內的質疑聲浪，儘管遭受內部壓力，國民黨青年團仍決定如期參加。而國民黨主席江啟臣受訪時也說，黨中央尊重黨員自己的價值選擇，對青年團參與這方面的活動予以尊重。
民眾黨方面，則由立院黨團總召賴香伶帶領立委高虹安、蔡壁如以及黨副秘書長陳建璋出席，將參與紫色大隊隊伍。而時代力量則是黨主席高鈺婷親自領軍，帶領黨籍立委陳椒華、王婉諭等多名黨公職參加，走的是橙色大隊。