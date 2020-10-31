校園性平再升級！學生性別社團聯合陣線成立

學生性別社團聯合陣線，簡稱「學性聯」，於今（2020）年10月4日成立，並於今（31）日台灣同志遊行現場舉辦宣告記者會，組織在串聯各大專院校之性別社團，以大專學生角度關懷性／別議題，發揮合作群堅力量，提升全台灣性別友善社團之能見度與聲量，並互助舉辦以傳承為目標活動，創造性別友善之校園環境。

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學性目前已加入之社團有台大女研社、台大男同性戀社、台大浪達社、台大皮繩愉虐社、政大陸仁賈同志文化研究社、清大性別平等工作坊、清大愛慾實務社、交大敵霸閣社、嘉大六色性別研究社、中央大學女社 FCC、 東吳同志合作社、彰師大性酷社、對流層、高醫巴塞拉性別友善社、成大To.拉酷社、清交部落革、輔大性／別研究社。

學性聯表示，在科技普及的現代，性私密影像外流成為殺傷力極強的性別暴力形式，影像外流的時間、空間都更加難以掌控。在制度設立漸趨完整 的今日，許多性別不平等的問題反而更加幽微難解，如網路文章「善意提醒，女性不要穿太少」，以免被克制不住動物性的雄性智人性侵，然而這只是再製家父長社會對女性箝制的行為，使女性受害或不自由繼續被合理化。



▲學性聯針對各式校園性別議題能夠及時作出回應與思辨，第一時間帶給學生更有體系的知識與資訊補充。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31） 學性聯說明，以上種種性別不平等現象，在 校園內並不少見，舉凡過度追求、性平會之漏洞頻見、跨性別轉宿之困難、校方保守態度刁難等，在在顯示當今校園內性/ 別議題探討之重要性。學性聯成立意旨在透過跨域連結方式，使得性別議題資源之流通更加順暢，進而互助與扶持各校之性別社團發展。

除此之外，學性聯針對各式校園性別議題能夠及時作出回應與思辨，第一時間帶給學生更有體系的知識與資訊補充，也在針對校園性別政策倡議時，提供一些學生視角的見解。期盼能成為一個性別多元資訊的串流平台，成為這群致力於建構性別平等結構 學子的人際網絡與保護傘，建置成校園性別社團的有機連帶，最終成為校園性別平等環境架構的支撐。