千人歡喜淨灘 澎縣府號召1400人清出5.3噸海廢
千人歡喜淨灘 澎縣府號召1400人清出5.3噸海廢
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-10-31 13:09:34
澎湖縣政府31日上午舉辦「2020向海致敬─親海近海，千人淨灘」秋季淨灘活動，一口氣號召1,400位民眾合力清除5,300公斤的海漂垃圾﹔澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖從去年到今年一共動員全縣3萬人次加入海廢清理行列，清除300公里海岸線，400公噸垃圾，因大家默默彎腰撿垃圾，讓今天的沙灘美麗乾淨。
環保局在白沙鄉後寮沙灘舉辦這場千人大淨灘活動，總計清出資源垃圾1,700公斤、漂流木200公斤、漁網漁具100公斤、保麗龍1,000公斤及一般垃圾2,300公斤，總計5,300公斤海廢垃圾，成效斐然。賴峰偉表示，澎湖吹起東北風，海廢雖然撿了還會再來，但大家發揚澎湖三點水刻苦耐勞精神齊心淨灘，讓我們的海岸變乾淨，地球海洋變健康。澎湖以青青社區、海洋活化、減塑、全民淨灘等施政內容，榮獲環保署頒發「因應氣候變遷行動績效」全國16縣市（6都除外）第一名，此份榮耀歸全澎湖縣民。碧藍的海水，潔白的沙灘，是澎湖縣的環境特色，也是澎湖縣賴以生存的重要資源，賴峰偉呼籲大家一定要從我們自身做起，學會尊重海洋，提高環保意識，這樣才能夠保護我們的藍色海洋家園。31日淨灘活動計有觀光局澎管處、海巡署第七岸巡隊等57個公私單位團體一同參與，由於淨灘已成為澎湖民眾的日常，加上後寮社區鄉親常常主動協助，因此今天的沙灘異常乾淨。