台中血庫告急　食品流通公會捐食品福袋籲捐血

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台中血庫告急　食品流通公會捐食品福袋籲捐血

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-10-31 13:20:00

台中血庫告急 食品流通公會捐食品福袋籲捐血
▲台中捐血中心血庫告急，食品流通公會串聯會員同業捐商品做福袋，今明捐血可獲贈福袋。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)
中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會16週年慶，本著取之社會、用於社會宗旨，舉辦「捐血一袋，愛心一代，食在很棒」公益活動，今（31）、明（1）兩天到台中捐血中心捐血，即可獲贈內容豐富的食品福袋國民黨主席江啟臣夫人劉姿伶到場致意，感謝企業愛心，更鼓勵民眾挽袖捐血，救人性命。
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天氣轉涼，民眾捐血意願低，台中捐血中心表示，中彰投雲4縣市血庫存量已跌破七天安全存量，僅剩5.2天，血庫告急，食品流通商業同業公會全國聯合會獲悉，立即串聯會員同業捐出自己生產商品做為捐血禮物，籲請大家趁假日到台中捐血中心捐血，救人一命，還能將福袋帶回家。
▲台中血庫告急，食品流通公會會員捐食品福袋，並籲請挽袖捐血救人一命。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)
▲台中血庫告急，食品流通公會會員捐食品福袋，並籲請挽袖捐血救人一命。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)
捐血中心指出，一般存量低於5天就是鬧血荒，目前較缺的是A型、O型和AB型，其中O型使用者最多，僅剩3天庫存，十分吃緊中心分析血庫告急原因，其一是居家檢疫者多，影響原本捐血習慣者，因受檢疫無法捐血。其二，施打流感疫苗不能打針迷失，也影響捐血意願。事實上，只要沒有感冒現象，就可捐血。此外，天氣轉涼民眾捐血意願也會受影響。

由菖桂原生園藥材有限公司，家會香食品，親親烘焙屋，開元食品，台灣優格食品等400多家業者組成的中華民國食品流通商業同業公會聯合會，暨台灣食品發展協會，每年都以做公益回饋社會歡慶週年慶。

理事長賴立彪表示，今年喜逢十六周年慶，獲悉供應中台灣四縣市的台中捐血中心血庫告急，特地串聯同業推動這項捐血送禮活動。今天由賴立彪理事長率領十餘名會員，攜帶助自家商品組成的福袋400份，回饋捐血民眾。福袋分為捐血500c.c和250c.c兩種，袋袋超值，一早約兩小時，已吸引近40人挽袖捐血。
賴立彪也說，隨後還會發動會員同業踴躍捐血，做捐血中心後盾，有需要立即支援，要讓血庫永遠不缺血。另國民黨主席江啟臣夫人劉姿伶代表先生到場致意，感謝企業愛心活動，鼓勵民眾共襄盛舉，捐血救人。
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