台中血庫告急　食品流通公會捐食品福袋籲捐血

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捐血中心指出，一般存量低於5天就是鬧血荒，目前較缺的是A型、O型和AB型，其中O型使用者最多，僅剩3天庫存，十分吃緊﹔中心分析血庫告急原因，其一是居家檢疫者多，影響原本捐血習慣者，因受檢疫無法捐血。其二，施打流感疫苗不能打針迷失，也影響捐血意願。事實上，只要沒有感冒現象，就可捐血。此外，天氣轉涼民眾捐血意願也會受影響。
由菖桂原生園藥材有限公司，家會香食品，親親烘焙屋，開元食品，台灣優格食品等400多家業者組成的中華民國食品流通商業同業公會聯合會，暨台灣食品發展協會，每年都以做公益回饋社會歡慶週年慶。
理事長賴立彪表示，今年喜逢十六周年慶，獲悉供應中台灣四縣市的台中捐血中心血庫告急，特地串聯同業推動這項捐血送禮活動。今天由賴立彪理事長率領十餘名會員，攜帶助自家商品組成的福袋400份，回饋捐血民眾。福袋分為捐血500c.c和250c.c兩種，袋袋超值，一早約兩小時，已吸引近40人挽袖捐血。
賴立彪也說，隨後還會發動會員同業踴躍捐血，做捐血中心後盾，有需要立即支援，要讓血庫永遠不缺血。另國民黨主席江啟臣夫人劉姿伶代表先生到場致意，感謝企業愛心活動，鼓勵民眾共襄盛舉，捐血救人。