沖繩首里城大火週年　破曉前消防訓練防憾事再生

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日本放送協會（NHK）報導，首里城大火屆滿一週年，沖繩縣那霸市消防局隊員及首里城保全等約70人，在破曉前的清晨5時30分舉行消防訓練，假想首里城內的廣福門為起火點，城內保全人員在通報119後，使用水管快速進行初期滅火。
因為首里城被城牆圍住，消防車無法立即靠近火場，趕赴現場的消防隊員利用專用的拖車，把水管運進火場附近進行滅火。
一年前這場火災造成嚴重災情，有人認為是初期滅火動作過慢，而這又跟保全與消防人員未充分合作、夜間火災滅火訓練不足有關，凸顯出相關單位間強化彼此合作與訓練的重要性。
那霸市消防局警防課長新城敏行說，為了不再發生這樣的火災，將針對各種可能的火災樣態進行訓練。
沖繩時報報導，今天一早就有不少民眾前往首里城公園，甚至有人在火災發生的凌晨2時40分左右，就在閉鎖的大門外祈禱。
首里城歡會門上午開啟後，56歲的大城春美帶著7歲孫子來訪。大城說，大火前大概每個月會來玩一次，但大火後太難過了就沒再來，所以今天距離上次已約一年。
受沖繩縣委託管理與營運首里城的財團法人「沖繩美麗之島」，上午在首里城公園舉行「首里城安全誓願式」，理事長花城良廣向在場約200名職員表示，「必須理解各界對首里城的關心之情，讓今天成為向國民及縣民宣誓不再重蹈覆轍的日子」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1091031