虎井深度旅遊　澎縣府整合盤點貓島觀光資源

澎湖縣政府旅遊處於30、31日連續兩日辦理「來去虎井聽故事遊程設計工作坊」，課程開始當天30位學員頂著8級強陣風，熱情共譜虎井深度旅遊的基石。沿著菊島旅行站長高一筆擔任引導講座，共同合作盤點虎井的旅遊條件以及資源，分析競爭優勢與挑戰，提出遊程設計觀點並討論遊客需求等角度，一起為虎井的未來旅遊模式尋找出口、創造機會，期望能為明年虎井旅行增添完整的知識與動能。
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此次遊程設計工作坊分室內與室外兩天課程，30日搭乘專船前往虎井，由在地青年與虎井里陳大川老里長親自帶隊解說，足跡遍及虎井東山，南北海岸，虎井聚落等多處遊客與旅遊解說人員鮮少觸及的虎井神秘地帶，透過當地耆老與青年以趣味性傳說與典故和生活經驗等多角度的分享，提升旅遊從業人員對虎井的知識與瞭解，揭開更多虎井神秘面紗。
之後在地質公園中心舉辦工作坊，參與活動的學員帶回島上參訪心得，由本縣推動虎井深度旅遊濫觴的虎井已然是澎湖近年新興的秘點小島，在眾多部落客、網紅、媒體，甚至國際雜誌造訪報導後，如今成為自助旅行者的新寵，更賦予了貓島的稱號，許多深度旅行業者近三年更積極開發虎井的慢旅行深度模式接待世界各地訪客，用小島的步伐，慢活的速度，充滿人情味對話的溫度去認識虎井，今年更獲選交通部觀光局2020台灣經典小鎮。
此次工作坊也首度發表以Q版風格設計的虎井旅遊地圖，未來將設置於虎井碼頭遊客中心提供登島民眾按圖索驥發現虎井之美，並印製旅遊地圖折頁於11月中旬起供遊客索取作為虎井深度旅遊指南，詳細內容鎖定澎湖Travel粉絲團公告。