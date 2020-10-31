大亞集團舉辦公益馬拉松　回饋地方捐贈關廟國中30萬元

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「平常我也會在台大跑步，今天大概只跑了10圈，我怕我跑太慢拖累大家啦！」沈尚弘笑說自己平時也有跑步的習慣，上一次旺萊馬拉松他跑了14公里，「只是今年比較可惜因為疫情旺萊馬無法續辦，希望明年三月能再來。」
旺萊馬拉松去年舉辦，大獲好評，有吃又有拿彷彿是台南的「田中馬」，大亞集團基於推廣關廟在地特色名產及美食的美意，一直希望能將這個賽事成為傳統，雖然今年被疫情攪局，但沈尚弘承諾，只有明年情況好轉，肯定會繼續辦下去。
今年改以員工趣味運動會的方式來推廣運動，同時大亞也不忘回饋地方，透過公益馬拉松活動，依照每位跑者的里程，來決定捐款的金額，累積公益款項將會全數捐給關廟國中做校務等相關運用，鼓勵在地學子。參與路跑的同仁表示，能夠利用自身的力量回應公益，還能兼顧運動，非常有意義。
此次最終102萬3500步，預計將捐贈20萬4700元，不過沈董加碼到30萬元，以此來感謝關廟國中對於地方才俊的培育，「我們公司不少員工是關廟國中出生了，今天很多家庭來，他們的小孩讀關廟國中的也很多。」
除了沈尚弘外，今天大亞許多高層也親自下場參賽，基金會董事劉柏宏表示，今天天氣算很涼跑起來很舒服，「每跑一步都會捐贈做公益，也讓自己跑起來更有動力。」
而執行長陳詩寧則是第一次跑完人生中的5K賽事，更是感觸良多，「我剛還發了臉書，感覺很有紀念意義。以前都是跑完兩圈就開始用走的。但今天看到關廟國中的太鼓隊的表演，感覺贊助他們很有意義。公司的大家也都用不同的速度完賽，真的不錯。」