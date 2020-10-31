挺川普形象成包袱　美參議員賈德納選情告急

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自科羅拉多州的參議員賈德納（Cory Gardner）是被外界公認最有可能中箭落馬的現任共和黨籍參議員。網路媒體Vox分析賈德納民調落後的原因在於科州立場偏藍（民主黨），賈德納挺川普形象變成包袱。
賈德納2014年主打「新一代共和黨人」形象，暴冷拉下尋求連任的民主黨參議員。但在他首次爭取連任的這場選戰，面對前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）強勢挑戰，選情告急。
賈德納任內積極推動挺台法案，經常公開發言支持台灣，去年總統蔡英文過境美國訪問科羅拉多州，賈德納熱情接待，留下兩人共同騎馬的畫面。
同為參議院台灣連線成員的愛阿華州共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）選情緊繃，與民主黨競爭對手葛林斐德（Theresa Greenfield）民調打成五五波。川普與拜登在愛州勢均力敵，民主黨將這席參議員視為翻轉參議院的關鍵席次。
在深紅（共和黨）大本營的南卡羅來納州，已經當選3屆的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）陷入苦戰，民主黨對手、44歲出身貧寒的黑人哈里森（Jaime Harrison）不只打破國會選舉的募款紀錄，還把雙方民調打成平手。
哈里森打破國會募款紀錄，在最後一季為選戰募得5700萬美元（約新台幣16.3億元），讓哈里森陣營募款總金額衝到8600萬美元。（編輯：周永捷）1091031