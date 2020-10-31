挺川普形象成包袱　美參議員賈德納選情告急

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挺川普形象成包袱　美參議員賈德納選情告急

中央社

calendar_today2020-10-31 13:44:37

▲美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）2020年美國大選，國會裡力挺總統川普的共和黨籍參議員選情告急。總統蔡英文去年過境美國時，熱情接待她、一起騎馬的共和黨參議員賈德納民調落後對手7%到10%。
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美國大選除了決定下屆總統，另有470個國會席次改選，包括35席參議員、435席眾議員。共和黨目前在參議院保有53比47的優勢席次，這次改選的33席中，3名立場親台的現任參議員陷入苦戰。
來自科羅拉多州的參議員賈德納（Cory Gardner）是被外界公認最有可能中箭落馬的現任共和黨籍參議員。網路媒體Vox分析賈德納民調落後的原因在於科州立場偏藍（民主黨），賈德納挺川普形象變成包袱。

賈德納2014年主打「新一代共和黨人」形象，暴冷拉下尋求連任的民主黨參議員。但在他首次爭取連任的這場選戰，面對前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）強勢挑戰，選情告急。

賈德納任內積極推動挺台法案，經常公開發言支持台灣，去年總統蔡英文過境美國訪問科羅拉多州，賈德納熱情接待，留下兩人共同騎馬的畫面。

同為參議院台灣連線成員的愛阿華州共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）選情緊繃，與民主黨競爭對手葛林斐德（Theresa Greenfield）民調打成五五波。川普與拜登在愛州勢均力敵，民主黨將這席參議員視為翻轉參議院的關鍵席次。

在深紅（共和黨）大本營的南卡羅來納州，已經當選3屆的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）陷入苦戰，民主黨對手、44歲出身貧寒的黑人哈里森（Jaime Harrison）不只打破國會選舉的募款紀錄，還把雙方民調打成平手。
哈里森打破國會募款紀錄，在最後一季為選戰募得5700萬美元（約新台幣16.3億元），讓哈里森陣營募款總金額衝到8600萬美元。（編輯：周永捷）1091031
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