初聲／希伯崙共生家園　給社會邊緣者一個家

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希伯崙全人關懷協會理事長黃厚蒼說：「一般在做社會福利這塊，會是把它切割開來處理的，戒毒的是戒毒、戒酒的是戒酒、受暴的是受暴、單親的歸單親，都會把它分開來看，但是就整體來講的話，他們會需要的不只是單一的幫助，需要的往往是一個家。」黃厚蒼認為有這些不良習慣的人，能夠改變自己的契機就是當他融入人群，覺得自己被接納了，展現他們存在價值的時候，他們的癮頭自然而然就能戒掉了。
希伯崙共生家園以家為單位，形成一個社區型的團體，就是要營造一個家的氛圍，希望這裡的家人，不管是因為什麼因素進來，都營造一個愛的氛圍，彼此之間互相支持、互相成全，找到自己生命中的價值跟意義。
消除社會歧見融入社區生活
希伯崙共生家園由陳公亮與吳秀玲夫婦創辦，陳公亮是一位留美博士，為了想讓社會充滿更多愛與關懷，毅然決然放棄原本的高薪工作，帶著妻子一起成立共生家園，希伯崙共生家園從二〇〇一年創辦至今已有二十年的歷史，起初因為希伯崙共生家園收進來的人們，都是社會上比較弱勢的族群，不是有入獄過的、就是吸毒的、酗酒的，他們有時會去社區把公共的東西拆走帶去變賣，所以社區的居民其實對這些人非常不友善，甚至每次選舉的時候都會有一個政見：「把希伯崙趕出社區」，一開始希伯崙共生家園最大的問題就是無法融入社區。
慢慢的家園的成員們開始提升自我素質，像是主動幫社區清潔環境等無償付出的工作，社區居民們也漸漸看到這其中的改變，直到現在，社區的管理委員會也接納了希伯崙共生家園，在生活之中也給予他們幫助。
接納不同創造共生啟發自我價值
因為進入到希伯崙共生家園的人們，背景各異，都有不同的生命故事，難免在一起生活的過程中有衝突、有不同的意見，希伯崙全人關懷協會秘書長吳培儷說：「這樣的現象和問題在任何地方任何團體都會發生，不只在共生家園，在外面的社會，我們所謂正常人的組織甚至家庭裡面，都會有這樣的現象，更何況是這些，他們本身很有故事，很有稜有角，或者曾經有經歷一些轟轟烈烈事情的人。」
黃厚蒼說，之前有兩位共生家園的成員因為意見不合大打出手，甚至警察都來關注，要將滋事的成員帶到警局，但是當時共生家園的大家長陳公亮牧師出面緩頰，才免於家庭的成員被帶走的命運，而在那一刻，打架的成員覺得自己被接納、被保護，是這個家園的一份子，而慢慢改變自己的性格，與家園成員們的相處也越來越融洽。
吳培儷解釋取名為「共生家園」，是因為覺得「共」這個字很奧妙，它代表的是「共有、共享、共生、共好」，會來到這個家園的人，一定是內在有相同的地方，這裡的大家都是因為需要找尋依靠，有緣分而來到同一個地方。在希伯崙共生家園有句名言就是：「活下去就是真理，再多一點讓別人也活下來。」這裡的「再多一點」代表著「能力」只要自己的情況好一點了，再多一點的能力就能給予別人，所以在這裡狀況好的人可以去照顧狀況比較差的，而狀況差一點的並不是沒有用，還有能力、有可能性去照顧狀況比自己更差的，所以很自然發展交叉支持的一種生活生命形態，是這邊特別之處。
吳培儷舉例說，家園之前有一位成員是精神障礙的患者，進來生活一陣子後，情況穩定了許多，就有能力去照顧新進、情況較差的精神分裂患者，因為他負起了「照顧」這個責任，讓他覺得自己是有價值的，病情也得到緩解，而被照顧的人在狀況穩定之後，也接著去照顧情況比他差的人，這樣的循環在這裡不斷的發生著。
發展社會企業 自給自足打造多項產業
希伯崙共生家園發展多方位產業，讓家園的每個成員都能發揮所長，在社區的各個產業中找到自己的定位。社區內發展最主要的三大建設分別為再生工坊、三生食堂以及輕舟美食小棧。
位於地下室的「再生工坊」早期其實是一個停車場，創辦人陳公亮先生突發奇想，將其改造成一個專門回收二手物資的地方，不管是衣服、家電甚至是布料都應有盡有。「再生工坊」大致分為兩大區塊，後區專門整理二手物資，例如衣服的清洗、整燙、晾曬，家電的修繕等等，而前區就像是百貨部門一樣，改造過後的二手物資就分門別類的擺放到這裡提供給家園的成員們申請使用，或是遊客們購買，此舉也得到了桃園市政府的肯定，榮獲「桃園市績優再生物品修繕特優獎」，具有環保意識及精神。
要發展出一個自給自足的共生家園，「食」必定也是其中重要的一環，起初，希伯崙共生家園的成員們只是一起煮飯、吃飯，後來產生一個想法：我們能夠自給自足了，有能力可以分享給更多的人，為何不也煮給別人一起吃呢？很多成員也有廚師的背景，共同成立了三生食堂，這裡餐點的種類應有盡有，從台式的小吃蚵仔煎、滷肉飯、乾麵等等到現在發展到連下午茶都有，可說是相當多元的複合式餐廳。
一進入希伯倫共生家園，映入眼簾的就是「輕舟美食小棧」看似好像是專賣美食的餐廳，但其實裡面還有烘焙坊，各式各樣的麵包、糕點是使用最天然的食材，由家園的成員們製作的，不僅如此，店內還有販售手工肥皂、紫草膏、精油等等產品，從製造、包裝到販售，家園的成員們一手包辦，不僅自給自足還可以販售分享給更多的人們。
成立各地共生家園 強調共生理念
黃厚蒼、吳培儷說他們之後的願景是希望三十年後在台灣每一個地區都有共生家園。為了達成這個願景，他們強調希伯倫共生家園的運作是要更制度化，例如可以訂定一些規範，讓家園的營運更加有效率，不管是精神理念到策略決策，也要成為可複製的型態，讓現在經營已經步上軌道的家園在將來能夠成為楷模，複製到台灣各個角落，使共生家園的精神傳承下去，盡力達成預期的願景。
無論呈現出的型態是一個收容中心或是未來有餘力發展成社會企業類型的家園，他們始終秉持的共同理念都是「共用、共享、共好」，而使命是「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」不管是有缺陷、有殘疾任何只要在社會上快要活不下去的人，都可以進入到這個家園，共同創造一個有愛、有家、有事業的生活圈。