十多萬同志大遊行　怒斥反同基督教會：別藉此累積資源

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十多萬同志大遊行　怒斥反同基督教會：別藉此累積資源

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-31 14:50:29

▲ （圖／新頭殼）
▲ 第18屆台灣同志遊行「成人之美」將於今（18）日下午2時於台北市政府前廣場正式開始。（圖／新頭殼）
第18屆台灣同志遊行「成人之美」將於今（18）日下午2時於台北市政府前廣場正式開始。主辦單位指出，受到疫情影響今年人數估計13-15萬人左右；至於國家祈禱早餐會反同爭議，他們呼籲這些反同的宗教團體們，不要再把同志塑造成一個共同的敵人來變成他們累積資金、資源的方式。台灣是個政教分離的國家，而且基督徒也不只一種。
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主辦單位台灣彩虹公民行動協會的理事長邵立宜於活動前記者會表示，現場人數已經超過3萬人。今年非常多的政黨也會進來走遊行，「我們非常歡迎所有的政治人物，只要你們有具體的性別友善政策。不管是民意代表或立委在中央或地方，我們都非常歡迎大家繼續做這件事。我們也明白在各個政黨內部可能會有不同意見，支持同志的這些政治人物，我們非常謝謝你，不畏艱難，繼續努力。對於那些反同的政治人物，我們也要鄭重的提醒他們，他們之所以為民意代表是因為立足在這個民主制度上，人權及進步的自由價值才是民主的根基，所以我們希望他們可以早早跟上這個潮流，不要成為台灣歷史的罪人。」
 

對於第20屆國家祈禱早餐會主辦單位因為反同、反對蔡英文與會，最後甚至停辦該活動，邵立宜也說，這幾天發生的國家祈禱早餐會事件，「我們也呼籲這些反同的宗教團體們，不要再把同志塑造成一個共同的敵人來變成他們累積資金、資源的方式。台灣是個政教分離的國家，而且基督徒也不只一種。」

 

至於今日遊行人數估計，邵立宜在12時45分左右估計說，因為疫情關係，人數約是去年的6-7成，大概會是13-15萬人左右。

 

遊行總召小鯨表示，今年是第18屆台灣同志遊行，以人來比喻就是18歲成年，從2003年到今天的「成人之美」，同志遊行也發展至遍地開花。如今已經不是再被看見，而是希望社會每個人都能理解、尊重與認同。

 

小鯨說，「成人之美」也可以解釋為希望更美好，身而為人無須感到抱歉，無論在家庭或學校、職場，每個人都可以自己最自在方式生活，這是成就自己也是成就他人。

 

彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，同婚過後為什麼還要站上街頭？除了平權還沒辦法達成之外，還有很多議題如跨國同婚、共同收養、人工生殖及中央與地方各個執行系統還有很多對同志不友善地方，更希望透過這一天讓大家看見，同志議題其實有各式各樣多元議題，不只是同志結婚、伴侶議題，包括晚年同志、青少年或身心障礙議題，及社會上到底有沒有友善空間作自己，這都是台灣還必須要努力地方。

 

呂欣潔說，今年很特別，台灣的同志遊行應該是疫情過後全球地表最大的同志遊行，這不只證明台灣公民社會共同努力成果，同時也是讓國際社會看到台灣的同志人權是受到國家、人民重視。希望未來台灣可以成為真的人人幸福快樂平等的國家。

 

今年遊行由台北市政府開走，分為北路線與南路線，兩線在仁愛路分頭，最後回到台北市政府廣場，藉由不同路線吸引沿途捷運站與商圈人潮，邀請更多街角巷弄一同支持彩虹精神。疫情期間，主辦單位也呼籲大家自主管理體溫，隨時清潔雙手，全程配戴口罩，維持戶外社交安全距離，並且確實填寫實聯制表單，共同為臺灣防疫盡一份心力。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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第18屆台灣同志遊行「成人之美」下午2時登場 安心亞、安溥壓軸演出

 

直播》成人之美！第18屆台灣同志遊行登場

 

第18屆台灣同志遊行「成人之美」將於18日下午2時於台北市政府前廣場正式開始 圖：林朝億/攝
第18屆台灣同志遊行「成人之美」將於18日下午2時於台北市政府前廣場正式開始 圖：林朝億/攝
 

主辦單位台灣彩虹公民行動協會的理事長邵立宜 圖：林朝億/攝
主辦單位台灣彩虹公民行動協會的理事長邵立宜 圖：林朝億/攝
 

遊行總召小鯨 圖：林朝億/攝
遊行總召小鯨 圖：林朝億/攝
 
彩虹平權大平台執行長呂欣潔 圖：林朝億/攝
彩虹平權大平台執行長呂欣潔 圖：林朝億/攝
 
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