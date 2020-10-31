十多萬同志大遊行　怒斥反同基督教會：別藉此累積資源

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對於第20屆國家祈禱早餐會主辦單位因為反同、反對蔡英文與會，最後甚至停辦該活動，邵立宜也說，這幾天發生的國家祈禱早餐會事件，「我們也呼籲這些反同的宗教團體們，不要再把同志塑造成一個共同的敵人來變成他們累積資金、資源的方式。台灣是個政教分離的國家，而且基督徒也不只一種。」
至於今日遊行人數估計，邵立宜在12時45分左右估計說，因為疫情關係，人數約是去年的6-7成，大概會是13-15萬人左右。
遊行總召小鯨表示，今年是第18屆台灣同志遊行，以人來比喻就是18歲成年，從2003年到今天的「成人之美」，同志遊行也發展至遍地開花。如今已經不是再被看見，而是希望社會每個人都能理解、尊重與認同。
小鯨說，「成人之美」也可以解釋為希望更美好，身而為人無須感到抱歉，無論在家庭或學校、職場，每個人都可以自己最自在方式生活，這是成就自己也是成就他人。
彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，同婚過後為什麼還要站上街頭？除了平權還沒辦法達成之外，還有很多議題如跨國同婚、共同收養、人工生殖及中央與地方各個執行系統還有很多對同志不友善地方，更希望透過這一天讓大家看見，同志議題其實有各式各樣多元議題，不只是同志結婚、伴侶議題，包括晚年同志、青少年或身心障礙議題，及社會上到底有沒有友善空間作自己，這都是台灣還必須要努力地方。
呂欣潔說，今年很特別，台灣的同志遊行應該是疫情過後全球地表最大的同志遊行，這不只證明台灣公民社會共同努力成果，同時也是讓國際社會看到台灣的同志人權是受到國家、人民重視。希望未來台灣可以成為真的人人幸福快樂平等的國家。
今年遊行由台北市政府開走，分為北路線與南路線，兩線在仁愛路分頭，最後回到台北市政府廣場，藉由不同路線吸引沿途捷運站與商圈人潮，邀請更多街角巷弄一同支持彩虹精神。疫情期間，主辦單位也呼籲大家自主管理體溫，隨時清潔雙手，全程配戴口罩，維持戶外社交安全距離，並且確實填寫實聯制表單，共同為臺灣防疫盡一份心力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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