60歲台男自印度返台確診 同班機19人列居家隔離對象
60歲台男自印度返台確診 同班機19人列居家隔離對象
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-31 14:14:06
中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確診病例，為60歲本國籍男性，編號為案556，今年2月至印度工作，10月28日返國主動通報，並在昨（30）日確診。
指揮中心發言人莊人祥表示，個案在24日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，未曾於印度當地就醫，個案入境時，主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至醫院就醫，於昨日確診，目前住院隔離治療中。莊人祥指出，個案於航行途中均有適當防護，同班機前後二排乘客8人列為居家隔離對象；另外籍航空機組員11人無著特別防護，亦列為居家隔離對象。
根據指揮中心最新統計，截至目前國內累計其中555例確診個案，分別為463例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、515人解除隔離、33人住院隔離中。
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