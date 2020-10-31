60歲台男自印度返台確診　同班機19人列居家隔離對象

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60歲台男自印度返台確診　同班機19人列居家隔離對象

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-31 14:14:06

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人今（7）日將出面召開記者會，說明新增1例境外移入等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確診病例。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確診病例，為60歲本國籍男性，編號為案556，今年2月至印度工作，10月28日返國主動通報，並在昨（30）日確診。
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指揮中心發言人莊人祥表示，個案在24日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，未曾於印度當地就醫，個案入境時，主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至醫院就醫，於昨日確診，目前住院隔離治療中。
莊人祥指出，個案於航行途中均有適當防護，同班機前後二排乘客8人列為居家隔離對象；另外籍航空機組員11人無著特別防護，亦列為居家隔離對象。

根據指揮中心最新統計，截至目前國內累計其中555例確診個案，分別為463例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、515人解除隔離、33人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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