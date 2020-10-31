頂尖人才齊聚嘉義　嘉縣府與無人機產業菁英簽署MOU

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嘉義縣政府為推動無人機產業打頭陣，今天邀請多家國內知名無人機業者，在府前廣場展現無人機在農業、巡檢、通訊、物流和群飛等多元應用，打造嘉義縣成為無人機研發重鎮，翁章梁也在府內與中科院，及包含樂飛、經緯、璿元、尚皇、中光電、工研院、田屋、雷虎、智飛等多家知名無人機廠商簽署合作，共同宣布未來將進駐嘉義縣一起發展合作，為無人機產業深根嘉義寫下新頁。
縣府表示，今年5月就與中科院聯手提案，向行政院爭取將國家級無人機研發驗證測試中心設在中科院民雄航太園區，更計畫活化原台體大太保校區作為產學研發中心，規劃產業專屬空域，讓廠商可以在產學研發中心大樓內研發，下樓就可以直接測試飛行，加速我國無人機廠商的研發效率及進程。
對於人才的培育，縣府將向中央爭取在航太園區設置臺灣第一所國家級無人機學院，吸引人才共同推動無人機國家隊，提升無人機研發與商業技術水準，讓產業更多元，將年輕人留在嘉義工作，提升嘉義縣整體經濟發展，並形成區域科技創新生態系。
翁章梁指出，很難得臺灣無人機頂尖人才齊聚嘉義，開啟嘉義縣發展無人機產業新頁，配合國機國造政策，中科院在民雄已購得54公頃土地作為航太園區，其中無人機研發是非常重要的一環，配合中科院及民間的研發實力，縣府將提供台體大原有校區及週邊空域作為研發及測試基地，開啟嘉義縣成為無人機產業群聚鏈里程碑。
中科院長張忠誠表示，100多位菁英明年即將進駐台體大，以後無人機的研發能量都在嘉義，航太園區其中27公頃土地用途與規劃將與縣府密切配合，相信一定能為嘉義帶來繁榮與發展。