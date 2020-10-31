基隆婦人打疫苗後入住加護病房 莊人祥：還在釐清相關性
基隆婦人打疫苗後入住加護病房 莊人祥：還在釐清相關性
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-31 14:33:00
流感疫苗的副作用問題近日引發討論，基隆一名50多歲的婦人本月中接種公費流感疫苗，9天後四肢麻痺、嗅覺喪失，目前在基隆長庚加護病房插管治療。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，依現在的了解，這樣的症狀每周全台約會發生9起，是不是和疫苗有關還需要進一步釐清。
關於基隆出現一例疑似接種疫苗後出現不良事件的狀況，為一名50多歲女性，莊人祥今日於指揮中心臨時記者會上表示，該名婦人在15日接種疫苗，24日開始出現四肢末梢麻痹，25日赴急診就診，經院方於27日通報指揮中心，目前在洗腎當中，入住加護病房。莊人祥近一步表示，院方目前是懷疑為神經炎，有關此部分，過去曾以健保資料庫比對，發現在沒打疫苗狀況下，每週就有9例新診斷格林巴利症候群個案，一年約400多例，必須進行各種病毒檢測，才能釐清是否與疫苗接種有關。
莊人祥指出，婦人接種疫苗廠牌為賽諾菲，但施打批號與先前台中市男子接種後診斷為GBS的批號不同，而大部分研究都指出流感疫苗和此疾病無關，但也有一兩個研究指出有微小相關，由於在台灣，每週會有9起左右，究竟是接種疫苗後發生而有相關，需要再進一步排除。
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