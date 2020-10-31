雲林迷你足球賽熱鬧滾滾 場內追逐場外加油聲不斷
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-31 15:20:00
雲林縣馬光國小活動中心今（31）日熱鬧滾滾，來自縣內的49支幼兒足球隊小朋友，盡情地進行縣內第二年舉辦的幼兒迷你足球賽，場邊熱情家長的激動加油聲不斷，場內場外活力洋溢。
雲林縣第二年舉辦的「109年度國民小學迷你足球賽」，今日在馬光國小活動中心盛況進行，舉辦迷你足球賽，計有幼兒組27隊、國小組22隊，共49隊，約450名的小小球員同場歡樂，盡情展現健康活力，相較去年的18隊，成長了1.7倍；並由縣長張麗善、雲林足委會主委王鈺齊議員、縣議員黃美瑤、游淑雲、陳俊龍、體育會理事長郭志恆等進行開球儀式。雲林足委會主委王鈺齊指出，迷你足球賽以遊戲為主、競技為輔，將孩童分為6歲（U6）幼兒組及8歲（U8）國小組，設計安全及趣味性規則，場地也設有充氣式圍欄、人造草皮球場，又酷又炫又安全；且這次的比賽設計，更是孩子人人有獎拿，每位孩子都會拿到比賽的獎狀，對各位家長來說，這都是孩子成長過程中的珍貴記錄。
王鈺齊表示，此次的活動除了當日的迷你足球賽以外，還有辦理「種子師資培訓營」，透過短期培訓課程，提升教師的基層幼兒足球教育知能技術，並改善國內足球基礎教材，協助建立初學幼童對足球運動正確認識，也緩解雲林縣內師資及教練的嚴重不足問題。
縣長張麗善表示，希望透過迷你足球的賽事能吸引更多雲林鄉親家長，來一起體驗幼兒足球帶來的樂趣，讓不管是大朋友還是小朋友都可以享受足球運動，踢得不亦樂乎。