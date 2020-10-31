大選近攻勢猛　美助卿籲：全球應避開中共的惡意影響活動

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史達偉續指，北京一直聲稱雙贏、不干涉他國內政，卻實行系統性的掠奪和霸權，想把對公共輿論和各國政治決策的否決權牢牢握在自己手中。打個比方，北京所稱的「統戰」有很多表現形式，從收買政客、施壓意見不同的媒體或企業、騷擾海外中國異議人士、散播有關新冠疫情的虛假信息，以及戰狼外交等等，都可能是北京的工具。
關於這些活動的規模，史達偉聲稱，不只使用的幹部數量是美國國務院外交人員的 4 倍，還要加上其他幫助影響外國輿論和外國官員的機構，包含外交部、中宣部、教育部，以及許多自稱獨立的非政府組織和文化交流協會、商會、學術組織、媒體機構，好比一座冰山，水面上的從事合法外交活動，在水面下卻是更大、更混沌隱秘的行為者和實體，而這些秘密聯繫長期以來都被忽略。
史達偉指控，過去數十年，美國允許中國在不對等的情況下與美國社會接觸並因此得益，但中共變本加厲，現在也是時候該自我防衛，因為如此，美國最近將 15 家中國媒體、孔子學院、全美中國和平統一促進會指定為外國使團，司法部也針對它們的行為展開執法，如涉嫌簽證欺詐、在美國非法為中共從事獵狐行動等。
史達偉最後還呼籲，中共構成的挑戰是全球性的，自由民主國家應對中共影響和干預保持警覺，並且相互間協調合作，否則後果不堪設想：「未來的中華治世若完全實現，將會是具有侵略性的，它藐視人類自由，居高臨下。中共施加的世界秩序不是基於規則的國際秩序，不是和平解決爭端，不是尊重守法國家的主權，而是要求臣服於北京。監視和控制技術的進步，將使世界走向一個新的暴政黑暗時代。」