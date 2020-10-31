李昇基《小森林》真情流露父愛　為育兒考取證照

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回顧《小森林》選角過程，傲嬌男子李瑞鎮自爆：「我完全不喜歡鄉村，也不喜歡孩子，完全沒想接下主持棒的意思，壓倒最後一根稻草的理由完全是因為李昇基，他說他能搞定一切。」這段誠實告白，透露了哥兒倆令人稱羨的好感情。
最可貴是，4位奶爸奶媽早在孩子們抵達前，即做足了準備，紛紛主動去考取了兒童料理指導師、兒童心理諮詢師……等育兒相關證照，李昇基更展現了苦練1個月餘的木匠手藝，親手釘製兒童家具做為孩子們的見面禮。而節目中的伙食擔當李瑞鎮，則親自為孩子們的飲食內容進行嚴格把關，因為聽到了朴娜勑無心的一句：「孩子們喜歡啊！」竟然苦心花掉整整1個小時仔細將番茄去皮、堅持製作天然的番茄醬，展現刀子嘴豆腐心的一面。
同為《家師傅一體》節目製作人金正旭表示，當時即經常與李昇基聊起孩童相關話題，進而萌生製作《小森林》的念頭，初衷是希望能讓都市裡的孩子，有機會回歸到大自然的懷抱，擁有不一樣的體驗與回憶。主持人也相約一定要當孩子們的好榜樣，例如說話必須使用敬語、不能說髒話、不能說任何抱怨內容、一律用「我們焚化爐見吧！」作為彼此暗號、而且必須沒有孩子們在旁邊才能講，還好值得欣慰是，疲勞放大了幾倍，得到的滿足感就放大幾倍。