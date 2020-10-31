搬運船失去動力海上漂流 海巡艦不畏巨浪接力救援
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-10-31 15:52:48
10月24日22時10分海巡署艦隊分署接獲高雄漁業電台通報，鵝鑾鼻西南方295浬處，有一艘巴拿馬籍「高昇輪」因不明原因失去動力，因受颱風外圍環流影響，現場最大陣風高達11級，浪高6至7公尺，為即使應處突發狀況，艦隊分署調派星艦前往馳援，後續再由直屬船隊「巡護八號」接力戒護返港，30日17時40分由拖船順利拖帶進高雄港泊靠完畢，人、船均安。
「高」輪船上載有船員台籍2名、越南籍3名、印尼籍11名、菲律賓籍7名，共計23人，經和星艦以衛星電話與「高」輪聯繫後，研判為艉軸絞纜，造成失去動力，其餘主、副機均正常。戒護現場因受莫拉菲颱風外圍影響，海象惡劣，最大陣風高達11級，浪高6至7公尺，但和星艦仍堅守岡位在「高」輪旁戒護， 27日拖船「勇士號」抵達現場開始進行拖帶作業，戒護任務轉交直屬船隊「巡護八號」接力，30日17時40分「高」輪順利拖帶進高雄港泊靠完畢，人、船均安。艦隊分署呼籲，有關海上救難工作，艦隊分署均秉持人命救助為第一優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署艦隊分署將立即派艦艇前往處理。