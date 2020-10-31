高市逾齡警車明年汰換391輛 逾齡率自6成5降至2成5
高市逾齡警車明年汰換391輛 逾齡率自6成5降至2成5
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-10-31 15:25:58
高市警局部分警用車輛已逾年限，外勤員警常反映警用巡邏車輛老舊且需維修，囿於相關經費不足汰換速度緩慢，市長陳其邁上任後，積極向中央爭取特別統籌分配款，增加警察局預算，明年度高市警局預算比今年度增加1億1400萬元，預計老舊警車汰換後，逾齡率可自60.46%下降至24.86%。將能有效改善警用裝備，提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。
陳其邁上任後相當重視治安，除積極向中央爭取特別統籌分配款，增加警察局預算，明年度高雄市警局預算比今年度增加1億1400萬元，高雄市警局將利用這筆預算，汰換已逾年限的警用車輛，以及建置及維護監視器。高市警局表示，陳其邁上任後即編列110年度一般性補助款1億305萬元，並向中央爭取補助經費2億4,806萬元，總計3億5,111萬元，較109年度增加1.14億元，共計可汰換391輛警用汽車，有助警局加快汰換速度，將車輛逾齡率從60.46％降到24.86％。市警局109年度共汰換警用車輛197輛，已於30日向臺灣銀行警用車輛共同供應契約完成訂購，將於110年2月交車。
局長劉柏良允諾，會讓所有員警在執行各項攻勢勤務時，擁有最新、最好的裝備及車輛使用，更能提升保障員警執勤的人身安全，有效的維護治安，同時也會持續爭取經費，讓監視器持續更新、維修，強力執行安居緝毒專案，溯源斷根，壓制毒品犯罪。